Прокольный апрель опустошает карманы автовладельцев в Бердске

На СТО Бердска начинается бессрочный день шиномонтажника. Машины с пробитыми колесами спешат ремонтировать запаски. - Сейчас пока не пик сезона. Через несколько дней пойдет вода, дыры на дорогах скроет, ливневок у нас практически нет в городе. Вот тогда будет очередь на шиномонтажке. Дороги в Бердске в ужасном состоянии, можно сказать их нет. Разбито всё, даже то, что ремонтировали в прошлом году, - рассказали "Курьер. Среда. Бердск" мастера на СТО возле ТЦ "Астора".
- Посмотрите на улицу Комсомольская, Первомайская. Как у нас ремонтируют дороги? Каждый год — ямочный ремонт. Потому что выгодно. А качество асфальта? Это делается как будто специально, чтоб хватало на год. Им конечно выгодно, больше работы, выше заработок. Но ведь сами передвигаются по этим дорогам. Посмотрите, как джипы едут по ямам, которые сами не ремонтируют. И смех, и слезы. Сами себе дороги сделать не хотим или не можем. А все взрослые солидные люди, учились, знают технологию ремонта дороги. Вы видели дорогу на наше кладбище? Туда надо на показательную экскурсию возить дорожников, - эмоционально говорит водитель, приехавший проверить начавшее спускать колесо.
Игорь, житель Бердска, рассказал про глубокую яму на кольце для разворота на вокзале.
- До схода снега яма была заметна немного. Образовалась она за неделю. Я видел, как там стояла машина с пробитым колесом и две машины ГАИ. Потом я сам туда попал. Все обошлось без серьезных последствий. Считаю, что дорожники должны были приступить к работам еще две недели назад. То, что они щебенку сыпят, толка нет. Ее выбивают машины тут же. Полчаса - и нету. В Бердске дорог проблемных полно. Красная Сибирь, Свердлова, Суворова — везде есть проблемы. Естественно, дорожники должны возмещать ущерб. Просто это все проблемно. Надо юристу оформлять, а это занимает время, личные нервы и финансы. Если бы я был юристом, то я бы этим занялся. Власть не хочет делать дороги, - рассказал Игорь.
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