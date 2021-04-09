Кофейня известной сети Академия Кофе появится в Бердске

В центре Бердска намечается открытие кофейни новосибирской сети Академия Кофе. Новое заведение появится на месте, где ранее располагался летник закрывшегося кафе Smile City (ул. Ленина, 90).
Здание кофейни станет настоящим украшением площади Горького. Одноэтажная легковозводимая конструкция будет выполнена по эксклюзивному дизайн-проекту. Она будет отличаться лаконичным стилем - без кричащих элементов, но со своими особенностями. Днём в кофейне будет много света за счёт больших витражных окон в пол. А вечером кофейня сама будет излучать тёплый и мягкий свет желтоватых ламп.
Сеть Академия Кофе наверняка уже знакома многим бердчанам. Сегодня она имеет 7 точек в Новосибирске и 4 – в Красноярске. «Мы меняем кофейные привычки,» - заявляют основатели сети. И это действительно так. Здесь буквально одержимы качеством кофе и технологиями его приготовления. Над каждой чашкой колдуют профессионалы, для которых Академия Кофе - это не просто работа, а философия жизни.
Именно поэтому кофе из Академии Кофе - это чистейшее удовольствие, это высочайший уровень, который достигает далеко не каждая кофейня. Неважно, как хорошо вы разбираетесь в тонкостях этого напитка. Здесь абсолютно точно сразят наповал и взыскательного кофемана, и того, кто просто в спешке забежал за стаканчиком американо.
Совсем скоро жители Бердска смогут пристраститься к отменному кофе из Академии Кофе, не выезжая за пределы города. Ориентировочно во второй половине лета 2021-го кофейня откроет двери для посетителей.
В меню будут представлены различные виды кофе, заваренные привычными и альтернативными методами, авторские напитки, матча, чай, смузи, соки, домашние лимонады, а также бейглы с разной начинкой, свежайшая выпечка, завтраки и десерты.
Здесь, в Академии Кофе, вы сможете встретиться с друзьями и деловыми партнёрами, отдохнуть после долгой прогулки по городу и просто отлично провести время. Внутри кофейни будет около 25 посадочных мест. Также предусмотрена уличная площадка для посиделок на свежем воздухе.
Заказы будут приниматься за барной стойкой и в приложении Академия Кофе.