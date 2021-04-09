Подростки избили школьницу и сняли это на видео в Новосибирске
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Подростки избили школьницу и сняли это на видео в Новосибирске

6:13:574/9/2021Фото: скриншот видео
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Девочка плакала, а мальчики отмахивались и заверяли, что просто играют. А потом парень напал и на пенсионерку: похлопал по рукам, пригрозил "дать леща".

Подростки сняли на видео избиение школьницы в Новосибирске
Избиение школьницу в подъезде снимали на видео 9 апреля в Новосибирске. Как сообщает Telegram-канал Mash Siberia, инцидент произошел на Северо-Чемском жилмассиве. На кадрах видно, как юноши подошли к лифту и начали пинать девушку по ногам. Пока один бил, второй снимал это на телефон. Девочка, над которой издевались, кричала, поэтому из одной квартиры вышла женщина. Она пыталась успокоить девочку. Позже она рассказала, что 14-летние мальчики снимали избиение «ради хайпа». -Девочка плакала, а мальчики отмахивались и заверяли, что просто играют. А потом парень напал и на пенсионерку: похлопал по рукам, пригрозил "дать леща", – сообщили в телеграм-канале. Председатель ТСЖ предположила, что троица разыгрывает спектакль, чтобы выложить в сеть и получить просмотры. ----------------------------------------- Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями! Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram. Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru. Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
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