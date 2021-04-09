Избиение школьницу в подъезде снимали на видео 9 апреля в Новосибирске. Как сообщает Telegram-канал Mash Siberia, инцидент произошел на Северо-Чемском жилмассиве. На кадрах видно, как юноши подошли к лифту и начали пинать девушку по ногам. Пока один бил, второй снимал это на телефон. Девочка, над которой издевались, кричала, поэтому из одной квартиры вышла женщина. Она пыталась успокоить девочку. Позже она рассказала, что 14-летние мальчики снимали избиение «ради хайпа». -Девочка плакала, а мальчики отмахивались и заверяли, что просто играют. А потом парень напал и на пенсионерку: похлопал по рукам, пригрозил "дать леща", – сообщили в телеграм-канале. Председатель ТСЖ предположила, что троица разыгрывает спектакль, чтобы выложить в сеть и получить просмотры. ----------------------------------------- Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями! Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram. Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru. Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Подростки избили школьницу и сняли это на видео в Новосибирске
6:13:574/9/2021
Девочка плакала, а мальчики отмахивались и заверяли, что просто играют. А потом парень напал и на пенсионерку: похлопал по рукам, пригрозил "дать леща".
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться
меня радует
меня злит
мне всё равно
любопытно
От редакции
Родители могут ими гордиться? Настоящие мужчины?
Ваше мнение ценно: оставьте комментарий
Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования
На нашем сайте нельзя:
- нецензурно выражаться;
- писать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов;
- угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить";
- писать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания;
- прямо или косвенно способствовать разжиганию межнациональной розни, в том числе и ущемлению прав или оскорблению других пользователей сайта на основе их расы, национальности или религиозных убеждений;
- публиковать комментарии, содержащие рекламные материалы;
- публиковать комментарии, содержащие информацию о средствах и способах лишения жизни;
- публиковать комментарии, написанные целиком заглавными буквами;
- обсуждать действия модераторов;
- публиковать комментарии, противоречащие законодательству РФ.
Администрация имеет право на свое усмотрение удалять комментарии с элементами троллинга, то есть провоцирующие на флейм, конфликты, мешающие обсуждению, уводящие от темы, а так же комментарии, переводящие конструктивное обсуждение в перепалку, вброс клеветы, компромата и слухов. Решение по удалению подобных комментариев единолично принимает дежурный модератор.
Космический диктант впервые напишут в России и Новосибирске накануне Дня космонавтики
6:31:59 4/9/2021
Анонс 437 тиража "Жилищной лотереи": 11 апреля 2021 года в розыгрыше 700 млн руб. и 10 загородных домов
6:20:19 4/9/2021
Подростки избили школьницу и сняли это на видео в Новосибирске
6:13:57 4/9/2021
100 млн руб. в «Русском лото» ко Дню космонавтики: тираж 1383 разыграют 11 апреля 2021 года
5:20:19 4/9/2021
"Мужей на час" расхватали в России
5:18:35 4/9/2021
Более 9 000 новых зараженных с коронавирусом нашли в России
5:15:43 4/9/2021
Боевики лишили жизни 12 иностранцев в Мозамбике
4:22:23 4/9/2021
БердскБрошенный Раздольный: С разбитыми стеклами и вырванными с петель дверями стоят забытые дома в Бердске
4:21:05 4/9/2021
Календарь питания на Петров пост 2021
4:20:07 4/9/2021