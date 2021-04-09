"Лавров прав, мы тупые": Внешнюю политику Байдена раскритиковали американцы

Глава российского МИД Сергей Лавров в четверг критически высказался о взаимоотношениях с США, которые пытаются довить на РФ санкциями. Он назвал это тупиковой позицией, а политику Вашингтона по отношении к Москве - "тупой".
И с ним согласились американцы, пишет ИноСМИ. Зрители телеканала Fox News поддержали Лаврова и однозначно высказались.
"Лавров прав. Мы тупые! И наша политика в отношении России тоже тупая! Все, что сделал Байден к настоящему моменту — сплошная тупизна! Потому что сам Байден тупой!" — считает Space_the_Final_Frontier.
"Я вам скажу, кто тупой… Джо Байден и Камала Харрис оба тупые, слабые, трусливые, некомпетентные и зараженные коррупцией", — поддержал nj2fla.
"Совершенно неправильно было бы заявлять, что у США вообще есть какая-то политика в отношении России. У Байдена просто не хватает мозгов для того, чтобы иметь политику в отношении хотя бы чего-нибудь", — написал BigDave121.
"Перечислить вам страны, в которые вторглись США, или к вторжению в которые они приложили свои ручонки? Таких стран десятки! У Соединенных Штатов есть свои частные армии! Надеюсь, у байденовских неоконсерваторов хватит ума не начинать войну с Россией — мы проиграем ее в течение 30 дней. У нас нет людских резервов", — высказался пользователь под ником DaCultfider.
__________________________________________________________
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!
Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.
Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru.
Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.