"Лавров прав, мы тупые": Внешнюю политику Байдена раскритиковали американцы
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"Лавров прав, мы тупые": Внешнюю политику Байдена раскритиковали американцы

10:28:124/9/2021Фото: instagram.com/whitehouse
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Глава МИД РФ назвал тупиковой позицию санкций, а политику Вашингтона по отношении к Москве  - "тупой". И его поддержали в США.

люди
Многие американцы поддержали позицию Лаврова и раскритиковали главу Белого дома Джо Байдена и вице-президента США Камалу Харрис за их необдуманные решения

Глава российского МИД Сергей Лавров в четверг критически высказался о взаимоотношениях с США, которые пытаются довить на РФ санкциями. Он назвал это тупиковой позицией, а политику Вашингтона по отношении к Москве  - "тупой".

И с ним согласились американцы, пишет ИноСМИ. Зрители телеканала Fox News поддержали  Лаврова и однозначно высказались.

"Лавров прав. Мы тупые! И наша политика в отношении России тоже тупая! Все, что сделал Байден к настоящему моменту — сплошная тупизна! Потому что сам Байден тупой!" — считает  Space_the_Final_Frontier.

"Я вам скажу, кто тупой… Джо Байден и Камала Харрис оба тупые, слабые, трусливые, некомпетентные и зараженные коррупцией", — поддержал nj2fla.

"Совершенно неправильно было бы заявлять, что у США вообще есть какая-то политика в отношении России. У Байдена просто не хватает мозгов для того, чтобы иметь политику в отношении хотя бы чего-нибудь", — написал BigDave121.

"Перечислить вам страны, в которые вторглись США, или к вторжению в которые они приложили свои ручонки? Таких стран десятки! У Соединенных Штатов есть свои частные армии! Надеюсь, у байденовских неоконсерваторов хватит ума не начинать войну с Россией — мы проиграем ее в течение 30 дней. У нас нет людских резервов", — высказался пользователь под ником DaCultfider.

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критикамненияамериканские санкции
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