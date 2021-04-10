Красный и прозрачный: модный маникюр в 2021 году, главные тенденции весны и лета

В 2021 году красный стал одним из главных цветов в дизайне ногтей, наравне с естественным нюдовым и прозрачным. О модных тенденциях - в нашем материале.
Красный маникюр Красный цвет на ногтях не устаревает уже не протяжении нескольких десятилетий и в этом году снова актуален. Можно сделать однотонное красное покрытие, использовать несложную технику (френч, лунный дизайн, маникюр с принтом в горошек или блестками) или замысловатые узоры с добавлением других цветов. Также в этом году будет модным маникюр с 3D-эффектом или нестандартным декором, например, пирсингом ногтя.
Еще один вариант - омбре, который плавно переходит от насыщенного оттенка красного к более светлому. Не менее интересно будет выглядеть красный френч с одним ногтем, полностью украшенный ярким узором. При этом такой вариант лучше всего будет смотреться на длинных ногтях или средний длинны. В этом году, как и в прошлом, остается актуальным матовое покрытие, которое выглядит элегантно, изысканно и дорого. Он может быть как однотонным, так и с рисунками, узорами, глиттером. Причем узоры могут быть абсолютно разными. Например, монохром с леопардовым принтом, абстрактными геометрическими фигурами, цветами и т.д. Кроме этого, ногти можно украсить яркими стразами или добавить контрастный цвет, например, неоновый, который также не теряет своей популярности. Однотонный красный подходит для коротких ногтей.
Прозрачный маникюр
Прозрачный маникюр гель-лаком создаст эффект свежести и чистоты, обеспечит ногтям ухоженный, аккуратный вид, что особенно актуально, когда в моду вошла естественность. Такой маникюр выглядит сдержанным, лаконичным, даже если добавить яркие акценты или рисунки. Тут, опять же, можно сделать френч или лунный дизайн, использовать глиттер, стразы, мерцающие материалы, необычные принты, контрастные рисунки на одном ногте. Например, четыре ногтя сделать в почти прозрачном розовом оттенке, а на один нанести узоры в виде цветов. При этом важно обратиться к проверенному мастеру, потому что любые помарки узоров будут сразу же бросаться в глаза.
Чтобы добавить необычных деталей, можно два-три ногтя украсить стразами или создать эффект омбре с помощью глиттера. Для сдержанного офисного маникюра подойдут геометрические фигуры, четкие линии, графика на прозрачном фоне. Важно учитывать, бесцветный маникюр на коротких ногтях не имеет четких границ, что визуально уменьшает длину ногтевой пластины, поэтому его лучше носить на длинных ногтях или средней длины.