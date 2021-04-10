Эпичное фото провалившегося под лед автомобиля и рыбака сделали в Новосибирской области
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Эпичное фото провалившегося под лед автомобиля и рыбака сделали в Новосибирской области

12:47:164/10/2021Фото: vk.com/act54
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В МЧС утверждают, что пара рыбешек не стоит жизни любителей зимней рыбалки и рассказывают о других случаях, которые могли закончится гибелью людей.

авто, лед, человек,
Информация об обстоятельствах случившегося выясняется

Автомобиль провалился под лед в Ордынском районе Новосибирской области.  Фото спасающегося на крыше утонувшей машины любителя зимней рыбалки разместили в сообществе «Рыбалка в Новосибирске».

Пока нет информации о судьбе рыбака и его движимого имущества. Но в МЧС рассказали о других случаях, когда рыбаки, рискуя жизнью, выходят на тонкий лед.

- Выходить на лед водоемов Новосибирской области опасно для жизни. С началом весны спасатели уже несколько раз выезжали на помощь людям, попавшим в беду на льду водоемов. Как сообщалось ранее, одно из таких происшествий, произошло 5 апреля. Тогда спасательная операция закончилась благополучно - спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) эвакуировали двух подростков с дрейфующей льдины. Как стало известно, школьники катались с горки, подошли к краю реки, лед треснул, и их стремительно унесло на льдине, - констатировали в управлении МЧС по Новосибирской области.

Еще один инцидент произошел 8 апреля. В 14:49 на телефон оперативного дежурного МАСС позвонила девушка и сообщила, что в затоне Яринский под лед провалился рыбак. Происходящее с балкона увидел другой мужчина и бросился ему на помощь, но также оказался в воде.

На спасение людей выдвинулись две группы спасателей, в том числе на специальном плавательном средстве - аэроботе. По прибытию специалистов на место происшествия, выяснилось, что очевидец всё-таки смог добраться до рыбака и подтащить его к берегу с помощью подручных средств, куда подоспели на помощь ещё двое мужчин-очевидцев. Все вместе вытащили пострадавшего из воды.

Спасатели МАСС уложили мужчину на лотковые носилки и с помощью альпснаряжения эвакуировали пострадавшего к карете скорой медицинской помощи.

 

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автомобильпод лед
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