Эпичное фото провалившегося под лед автомобиля и рыбака сделали в Новосибирской области

Автомобиль провалился под лед в Ордынском районе Новосибирской области. Фото спасающегося на крыше утонувшей машины любителя зимней рыбалки разместили в сообществе «Рыбалка в Новосибирске».
Пока нет информации о судьбе рыбака и его движимого имущества. Но в МЧС рассказали о других случаях, когда рыбаки, рискуя жизнью, выходят на тонкий лед.
- Выходить на лед водоемов Новосибирской области опасно для жизни. С началом весны спасатели уже несколько раз выезжали на помощь людям, попавшим в беду на льду водоемов. Как сообщалось ранее, одно из таких происшествий, произошло 5 апреля. Тогда спасательная операция закончилась благополучно - спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) эвакуировали двух подростков с дрейфующей льдины. Как стало известно, школьники катались с горки, подошли к краю реки, лед треснул, и их стремительно унесло на льдине, - констатировали в управлении МЧС по Новосибирской области.
Еще один инцидент произошел 8 апреля. В 14:49 на телефон оперативного дежурного МАСС позвонила девушка и сообщила, что в затоне Яринский под лед провалился рыбак. Происходящее с балкона увидел другой мужчина и бросился ему на помощь, но также оказался в воде.
На спасение людей выдвинулись две группы спасателей, в том числе на специальном плавательном средстве - аэроботе. По прибытию специалистов на место происшествия, выяснилось, что очевидец всё-таки смог добраться до рыбака и подтащить его к берегу с помощью подручных средств, куда подоспели на помощь ещё двое мужчин-очевидцев. Все вместе вытащили пострадавшего из воды.
Спасатели МАСС уложили мужчину на лотковые носилки и с помощью альпснаряжения эвакуировали пострадавшего к карете скорой медицинской помощи.