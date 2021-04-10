12 апреля – Новолуние апреля 2021: почему на Огненную Луну сбываются все загаданные желания
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12 апреля – Новолуние апреля 2021: почему на Огненную Луну сбываются все загаданные желания

5:20:004/10/2021Фото: pixabay
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В этот период многие захотят переменить все в своей жизни и начать все сначала. Вам дается шанс все изменить в лучшую сторону - не упустите его.

луна
Новолуние 12 апреля 2021 года пройдет в созвездии Овна

В 5.31 по московскому времени 12 апреля 2021 года наступит первое Новолуние в знаке Овен, открывающее новый астрономический год.

Новолуние зовется Огненным, потому что знак Овна относится к огненной стихии. В это Новолуние у всех проснется невероятная активность и энтузиазм, захочется быть лидером, завоевывать, бороться за лучшее место под солнцем, идти на риск, совершать смелые поступки. Произойдет мощный всплеск жизненной активности и силы. Это будет очень вдохновляющее время.

В этот период многие захотят переменить все в своей жизни и начать все сначала. Вам дается шанс все изменить в лучшую сторону - не упустите его.

Серьезные перемены могут случиться в любви и личных отношениях, так как в это Новолуние будут задействованы Венера и Марс, а это их любимая стихия.

Поскольку это Новолуние будет обладать таким сильным энергетическим влиянием, оно как никакое другое будет способствовать новым начинаниям, а все они рождаются от наших желаний и устремлений.

Любые желания, загаданные вами в это время имеют существенно больше шансов на исполнение, потому что энергетические активные потоки, которые спровоцирует Огненное Новолуние, будут способствовать реализации ваших идей.

Составляйте долгосрочные планы, ставьте себе цели будьте уверены - у вас все получится. Лучшее время для загадывания желаний - непосредственно время Новолуния и сутки после него.

 

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желаниеноволуниеогненное новолуние
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