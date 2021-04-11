Павлу Кирилину исполнилось 35 лет: этого парня знает весь Бердск и он знает всех бердчан

Живет в Бердске такой парень: добрый, любознательный, открытый и общительный. Он знает обо всем, что происходит в Бердске, всегда участвует во всех городских мероприятиях. Он любит людей, и бердчане всегда рады встрече с ним. Павел Кирилин знает всех жителей города, и многие горожане знают и любят его.
Редакция "Курьер. Среда. Бердск" поздравляет друга и давнего знакомого Павла Кирилина с юбилеем - 11 апреля Павлу исполняется 35 лет.
- Любимое время года у меня — весна. Зимой снег, холодно, улицы заметены снегом. А с приходом весны всё преображается. У меня и день рождения весной. У нас этот год юбилейный. Дедушке, Никите Федоровичу, исполнилось бы 100 лет. Дед работал заместителем начальника милиции Бердска, подполковником ушел на пенсию. Папе в январе исполнилось бы 65 лет. И 30-летие в этом году отмечает 3 школа «Пеликан». Такой вот необычный год, - рассказал Павел.
Павел учился в 3 школе, закончил ПТУ-76 в Агролесе.
- Хозяина усадьбы из меня не получилось, не очень люблю огород, хоть и живу в доме. Цветы — розы садит мама, я только помогаю. Я снег во дворе чищу, убираю листья, люблю, чтобы был порядок. Чтоб было чисто не только в моем доме, но и на всей улице. Вот снег у нас плохо на улице чистят, я всегда об этом говорю,- рассказал Павел.
В Бердске своим любимым местом Павел считает набережную, где стоят теплоходы, любит гулять там и смотреть на реку и корабли. Ещё одним из важных мест в городе Павел называет парк Победы.
- Мы всегда ходили на парад к Вечному огню с дедушкой и папой. Очень красивый парк, я всегда стараюсь 9 мая принять участие в шествии Бессмертного полка, - рассказывает Павел.
Хобби у бердчанина серьезное, он собирает машины.
- Мне их дарят. Много моделей машин у меня, есть ретроавтомобили, есть современные. Стоят на полке, а сколько их сейчас в коллекции, даже не считал.
Павел вспоминает, как они с папой ездили на его родину в деревню, ходили в его старую школу. Самым необычным случаем в своей жизни он называет своё участие в задержании похитителя сумок.
- В районе 1 школы мы вместе со студентами ПТУ-16 задержали мужчину, он выхватил сумку из рук женщины. Догнали и держали его до приезда полиции. Быстро приехали полицейские, рядом, наверное, машина была. Мне даже письмо благодарственное от отдела полиции вручили, - вспоминает Павел.
Простая, но интересная жизнь у нашего земляка. Многие бердчане помнят папу Павла — Александра Никитича Кирилина. Наверное, полгорода учились у него в школе, когда он работал учителем и был директором «Пеликана».
Сегодня «Курьер. Среда. Бердск» и бердчане поздравляют Павла с днем рождения и желают ему счастья и верных друзей на жизненном пути.