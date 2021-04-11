Действенные ритуалы на Новолуние в Овне 12 апреля 2021: на деньги, любовь, здоровье

12 апреля состоится Новолуние. открывающее двери новому астрологическому году. Оно пройдет в первом знаке зодиакального круга - Овне.
Энергия зарождения молодой Луны дарит нам возможность использовать обновляющийся энергетический потенциал себе во благо в любой сфере нашей жизни.
Обычно в новолуние человек испытывает апатию, отсутствие мотивации. Некоторые испытывают тревожные состояния. Но не в это Новолуние. Влияние знака Овен в сочетании с положением в этот день планеты Марс на небе, подарит ощущение подъема энергии. работоспособности и желания начать все по-новому. Изменить жизнь в лучшую сторону.
Что хорошо делать в Новолуние 12 апреля 2021 года
Это новолуние прекрасно подойдет для того, чтобы избавиться от вредных привычек, наведению порядка в доме и в своих делах. Построению долгосрочных планов и определению путей по их осуществлению.
Хорошо раздать все долги. Прислушаться к своим желаниям, простить обидчиков и самому попросить прощения. Закончить старые отношения и начать новые - хоть в личной жизни, хоть на работе.
Это время многие прочувствуют, как время обновления, поэтому все то, что может в корне изменить вашу жизнь к лучшему. стоит успеть сделать.
Что не рекомендуется?
Это время построения планов и определения дальнейших целей, но приступать к их реализации сегодня нельзя. Все, что касается мыслительной деятельности - хорошо, но для активных действий время еще не подошло. Сил еще не хватит. Пока что вам нужно правильно распределить ту энергию, которую вы сейчас ощущаете. и понять куда в первую очередь ее направить.
Отложите переговоры. заключение сделок и хирургические операции, если их можно перенести.
В Новолуние хорошо заниматься проведением ритуалов, где используется ваша энергия. С ростом луны сила проведенных ритуалов начнет расти и вы сможете получить все то, что хотели.
Ритуалы на привлечение денег
Эффективные ритуалы на увеличение достатка:
Чтобы деньги всегда водились их нужно "показывать" молодой луне. Для этого вам понадобятся крупные купюры и желтые монеты. Их нужно выложить в новолуние на подоконник на сути. затем их можно тратить, а в момент расставания с деньгами проговаривать про себя: «на волю отпускаю, с друзьями в гости приглашаю!».
Купите или сами сделайте красивый конверт. Можно купить и украсить его по своему желанию. В конверт нужно положить несколько монет и вложить записку, на которой надо красиво написать: «Денежки зову притягиваю! Пусть добрыми путями приходят! А которые уходят – сторицей возвращаются!». Хранить конверт вместе с запиской и деньгами там, где вы храните деньги, но не в кошельке. Это может быть сейф или шкатулка.
Обряды на любовь
Если любимого человека у вас еще нет, то нужно попросить у замужней подруги чашку. В нее вам нужно положить колечко, красную ленту и 9 зернышек риса. На ночь поставьте ее в новолуние на подоконник, а утром переставьте на кровать в изголовье. К вечеру уберите с кровати и оставьте рядом с изголовьем(можно на тумбочке) до наступления Полнолуния. В полнолуние наденьте кольцо на палец, ленту спрячьте в укромное место, зерно скормите птицам, а чашкой ежедневно пользуйтесь по назначению.
Если отношения с супругом пошли на спад, то ваши обручальные кола можно выкладывать в Новолуние на окно, утром снова надевать. так можно делать каждое Новолуние.
Исполнение желаний
В этот период можно провести также и ритуалы на исполнение желаний:
Купите красивый новый блокнот и красивые ручки с разноцветными стержнями. В новолуние запишите в него все ваши самые сокровенные желания, не написав слов «хочу», «желаю», и не используйте частицу «не». Оформляйте все красиво - разными цветами ручек, можно что-то попутно рисовать. Желания будут исполняться сами. В следующее Новолуние можно записать следующие желания. Что не сбылось в прошлом месяце - переписывайте другими словами.