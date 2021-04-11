Действенные ритуалы на Новолуние в Овне 12 апреля 2021: на деньги, любовь, здоровье
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Действенные ритуалы на Новолуние в Овне 12 апреля 2021: на деньги, любовь, здоровье

5:20:484/11/2021Фото: pixabay
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В Новолуние хорошо заниматься проведением ритуалов, где используется ваша энергия. С ростом луны сила проведенных ритуалов начнет расти и вы сможете получить все то, что хотели.

луна, облака
Несмотря на краткий период, новолуние обладает невероятных энергетическим давлением на человеческую природу

12 апреля состоится Новолуние. открывающее двери новому астрологическому году. Оно пройдет в первом знаке зодиакального круга - Овне.

Энергия зарождения молодой Луны дарит нам возможность использовать обновляющийся энергетический потенциал себе во благо в любой сфере нашей жизни.

Обычно в новолуние человек испытывает апатию, отсутствие мотивации. Некоторые испытывают тревожные состояния. Но не в это Новолуние. Влияние знака Овен в сочетании с положением в этот день планеты Марс на небе, подарит ощущение подъема энергии. работоспособности и желания начать все по-новому. Изменить жизнь в лучшую сторону.

 

Что хорошо делать в Новолуние 12 апреля 2021 года

Это новолуние прекрасно подойдет для того, чтобы избавиться от вредных привычек, наведению порядка в доме и в своих делах. Построению долгосрочных планов и определению путей по их осуществлению.

Хорошо раздать все долги. Прислушаться к своим желаниям, простить обидчиков и самому попросить прощения. Закончить старые отношения и начать новые - хоть в личной жизни, хоть на работе.

Это время многие прочувствуют, как время обновления, поэтому все то, что может в корне изменить вашу жизнь к лучшему. стоит успеть сделать.

Что не рекомендуется?

Это время построения планов и определения дальнейших целей, но приступать к их реализации сегодня нельзя. Все, что касается мыслительной деятельности - хорошо, но для активных действий время еще не подошло. Сил еще не хватит. Пока что вам нужно правильно распределить ту энергию, которую вы сейчас ощущаете. и понять куда в первую очередь ее направить.

Отложите переговоры. заключение сделок и хирургические операции, если их можно перенести.

 

В Новолуние хорошо заниматься проведением ритуалов, где используется ваша энергия. С ростом луны сила проведенных ритуалов начнет расти и вы сможете получить все то, что хотели.

Ритуалы на привлечение денег

Эффективные ритуалы на увеличение достатка:

Чтобы деньги всегда водились их нужно "показывать" молодой луне. Для этого вам понадобятся крупные купюры и желтые монеты. Их нужно выложить в новолуние на подоконник на сути. затем их можно тратить, а в момент расставания с деньгами проговаривать про себя: «на волю отпускаю, с друзьями в гости приглашаю!».

Купите или сами сделайте красивый конверт. Можно купить и украсить его по своему желанию. В конверт нужно положить несколько монет и вложить записку, на которой надо красиво написать: «Денежки зову притягиваю! Пусть добрыми путями приходят! А которые уходят – сторицей возвращаются!». Хранить конверт вместе с запиской и деньгами там, где вы храните деньги, но не в кошельке. Это может быть сейф или шкатулка.

Обряды на любовь

 

Если любимого человека у вас еще нет, то нужно попросить у замужней подруги чашку. В нее вам нужно положить колечко, красную ленту и 9 зернышек риса. На ночь поставьте ее в новолуние на подоконник, а утром переставьте на кровать в изголовье. К вечеру уберите с кровати и оставьте рядом с изголовьем(можно на тумбочке) до наступления Полнолуния. В полнолуние наденьте кольцо на палец, ленту спрячьте в укромное место, зерно скормите птицам, а чашкой ежедневно пользуйтесь по назначению.

Если отношения с супругом пошли на спад, то ваши обручальные кола можно выкладывать в Новолуние на окно, утром снова надевать. так можно делать каждое Новолуние.

 

Исполнение желаний

В этот период можно провести также и ритуалы на исполнение желаний:

Купите красивый новый блокнот и красивые ручки с разноцветными стержнями. В новолуние запишите в него все ваши самые сокровенные желания, не написав слов «хочу», «желаю», и не используйте частицу «не». Оформляйте все красиво - разными цветами ручек, можно что-то попутно рисовать. Желания будут исполняться сами. В следующее Новолуние можно записать следующие желания. Что не сбылось в прошлом месяце - переписывайте другими словами.

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