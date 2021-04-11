На свадьбе палили из оружия: Питерская азербайджанская диаспора огорчилась
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
11.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

На свадьбе палили из оружия: Питерская азербайджанская диаспора огорчилась

12:20:434/11/2021Фото: Кадр из видео
0

Момент задержания стрелков попал на видео. С торжества в ресторане полиция увела всех мужчин. У них изъяли пистолеты.

люди
Всех присутствовавших на свадьбе гостей мужского пола забрали сотрудники полиции

В пятницу вечером открыли стрельбу на свадьбе в Красносельском районе Петербурга. После этого полиция задержала всех гостей мужского пола, некоторые из них оказались гражданами Азербайджана. По данным местных СМИ, шумные гости отдыхали в ресторане «Золотой двор» на Белевском проспекте. Позже представитель азербайджанской диаспоры заявил, что традиция стрелять на свадьбах осталась в далеком прошлом, что они осуждают подобные выходки.

Председатель Союза азербайджанской молодежи при общественной организации «Азербайджанская национально-культурная автономия Санкт-Петербурга» Эльман Манафов выразил сожаление по случаю инцидента.

«Мы живем в правовом государстве, в котором каждый человек вне зависимости от своей национальности или вероисповедания должен соблюдать законы Российской Федерации. Участники вчерашнего торжества были крайне огорчены происходящим», — рассказал Эльман Манафов в интервью "Невским новостям".

По его словам, свадьба для азербайджанцев является очень важным и торжественным событием и проходит с соблюдением традиций, которые не выходят за рамки законов РФ  и не ущемляют ничьи права.

Представитель национальной диаспоры сожалеет, что свадьба была сорвана, что всех мужчин забрали в полицию. Но появившемся видео с момента задержания есть кадры с изъятием пистолетов.

 

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
традициисвадьбастрельба
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Когда уместно соблюдать традиции?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Пожарный скончался при тушении горящего дома в Новосибирской области
    11:48:44 4/11/2021
    Пожарный скончался при тушении горящего дома в Новосибирской области
    "Гайдар проел все деньги на сберкнижках россиян": Ошибки реформ после распада СССР назвал Авен
    11:28:31 4/11/2021
    "Гайдар проел все деньги на сберкнижках россиян": Ошибки реформ после распада СССР назвал Авен
    11 апреля Берещенье: что можно и что нельзя сегодня делать? Главные приметы
    11:20:51 4/11/2021
    11 апреля Берещенье: что можно и что нельзя сегодня делать? Главные приметы
    БердскСпортсмены-пенсионеры разыскиваются в Бердске
    11:15:55 4/11/2021
    Спортсмены-пенсионеры разыскиваются в Бердске
    БердскГубернаторы обещают и уходят, а хирурги Бердска годами спасают пациентов в разваливающихся помещениях ЦГБ. Когда будет капремонт?
    11:08:21 4/11/2021
    Губернаторы обещают и уходят, а хирурги Бердска годами спасают пациентов в разваливающихся помещениях ЦГБ. Когда будет капремонт?
    "Банда" подростков с оружием напала на продавца и похитила мобильных телефонов на 1 млн рублей в Новосибирске
    10:45:39 4/11/2021
    "Банда" подростков с оружием напала на продавца и похитила мобильных телефонов на 1 млн рублей в Новосибирске
    БердскВ КБУ насчитали 3700 рублей за отопление 3-комнатной квартиры. Как узнать, почему так много, рассказываем
    10:41:31 4/11/2021
    В КБУ насчитали 3700 рублей за отопление 3-комнатной квартиры. Как узнать, почему так много, рассказываем
    Видео с места смертельного ДТП с россиянами в Турции показали СМИ: Число пострадавших увеличилось до 26
    10:26:19 4/11/2021
    Видео с места смертельного ДТП с россиянами в Турции показали СМИ: Число пострадавших увеличилось до 26
    Гороскоп на сегодня, 11 апреля 2021 года: как провести воскресенье?
    10:20:08 4/11/2021
    Гороскоп на сегодня, 11 апреля 2021 года: как провести воскресенье?
    Скончался народный артист России Эмиль Верник
    9:36:08 4/11/2021
    Скончался народный артист России Эмиль Верник