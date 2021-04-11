На свадьбе палили из оружия: Питерская азербайджанская диаспора огорчилась

В пятницу вечером открыли стрельбу на свадьбе в Красносельском районе Петербурга. После этого полиция задержала всех гостей мужского пола, некоторые из них оказались гражданами Азербайджана. По данным местных СМИ, шумные гости отдыхали в ресторане «Золотой двор» на Белевском проспекте. Позже представитель азербайджанской диаспоры заявил, что традиция стрелять на свадьбах осталась в далеком прошлом, что они осуждают подобные выходки.
Председатель Союза азербайджанской молодежи при общественной организации «Азербайджанская национально-культурная автономия Санкт-Петербурга» Эльман Манафов выразил сожаление по случаю инцидента.
«Мы живем в правовом государстве, в котором каждый человек вне зависимости от своей национальности или вероисповедания должен соблюдать законы Российской Федерации. Участники вчерашнего торжества были крайне огорчены происходящим», — рассказал Эльман Манафов в интервью "Невским новостям".
По его словам, свадьба для азербайджанцев является очень важным и торжественным событием и проходит с соблюдением традиций, которые не выходят за рамки законов РФ и не ущемляют ничьи права.
Представитель национальной диаспоры сожалеет, что свадьба была сорвана, что всех мужчин забрали в полицию. Но появившемся видео с момента задержания есть кадры с изъятием пистолетов.