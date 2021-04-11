10 человек задержаны после массовой драки со стрельбой: Иностранцам и гражданам Северного Кавказа от 16 до 32 лет

В пятницу вечером в полицию Санкт-Петербурга поступило сообщение о массовой драке со стрельбой у торгового центра. Полицейские, прибывшие по адресу, не нашли на месте происшествия участников драки, но обнаружили только гильзы и резиновые пули. Позже все они были задержаны, передает topspb.tv.
Как сообщили в пресс-службе главка МВД северной столицы, среди задержанных оказались граждане соседнего среднеазиатских государств и северо-кавказской республики. Им от 16 до 32 лет. Возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство".
Одному из задержанных потребовалась медицинская помощь, поскольку он получил ранение. Его отправили в больницу. Четверых оставили в КПЗ, остальных отпустили.
Дорогие читатели, если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!
Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.