10 человек задержаны после массовой драки со стрельбой: Иностранцам и гражданам Северного Кавказа от 16 до 32 лет
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10 человек задержаны после массовой драки со стрельбой: Иностранцам и гражданам Северного Кавказа от 16 до 32 лет

4:52:114/11/2021Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области
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Одному из задержанных потребовалась медицинская помощь, поскольку он получил ранение. Его отправили в больницу. Четверых оставили в КПЗ, остальных отпустили. Возбуждено уголовное дело.

люди
Сотрудники полиции задержали участников массовой драки у торгового комплекса на улице Ефимова

В пятницу вечером в полицию Санкт-Петербурга поступило сообщение о массовой драке со стрельбой у торгового центра. Полицейские, прибывшие по адресу, не нашли на месте происшествия участников драки, но обнаружили только гильзы и резиновые пули. Позже все они были задержаны, передает  topspb.tv.

Как сообщили в пресс-службе главка МВД северной столицы, среди задержанных оказались граждане соседнего среднеазиатских государств и северо-кавказской республики. Им от 16 до 32 лет. Возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство".

Одному из задержанных потребовалась медицинская помощь, поскольку он получил ранение. Его отправили в больницу. Четверых оставили в КПЗ, остальных отпустили.

 

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