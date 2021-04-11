Подробности дерзкого ограбления салона сотовой связи на 1 млн рублей рассказали в полиции Новосибирска
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Подробности дерзкого ограбления салона сотовой связи на 1 млн рублей рассказали в полиции Новосибирска

5:15:554/11/2021Фото: СК РФ
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Угрожая 22-летнему продавцу ножом, они похитили два десятка мобильных телефонов, беспроводные наушники и деньги в сумме 242 400 рублей.

руки, наручники
Задержаны двое подозреваемых в совершении данного преступления

Сотрудники полиции задержали подозреваемых, совершивших разбойное нападение, сообщили 11 апреля в управлении МВД по Новосибирской области. И рассказали подробности дерзкого ограбления магазина на 1 млн рублей в Новосибирске.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", двое из троих напавших с оружием задержаны. Это подростки, которых по ходатайству Следственного комитета арестовали. Третьего соучастника ищут правоохранители. СК возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ «Разбой».

-4 апреля около 19.20 в отдел полиции № 1 «Центральный» Управления МВД России по  Новосибирску поступило сообщение о том, что трое неизвестных, находясь в помещении магазина сотовой связи расположенного на Красном проспекте, угрожая 22-летнему продавцу ножом, похитили 19 мобильных телефонов, 3 беспроводных наушников и денежные средства в сумме 242 400 рублей. Общая сумма ущерба составила 1 млн рублей - рассказали в полицейском ведомстве.

Сотрудники уголовного розыска установили и задержали двоих подозреваемых в совершении данного преступления. Ими оказались двое новосибирцев в возрасте 15 и 17 лет. Подростки состоят на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

 

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