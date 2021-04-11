Советский стаж дает право россиянам на увеличение пенсии, заявили в ПФР

Гражданам, имеющим «советский» стаж, при назначении пенсии за эти трудовые годы устанавливаются дополнительные проценты к пенсионному расчетному капиталу.
Процесс «валоризации» (так называется установление дополнительных коэффициентов при расчете пенсии за стаж до 2002 года) начался с 1 января 2010 года. Валоризация была произведена в отношении всех «действующих» на тот момент пенсионеров. Однако она касается и тех, кто только сегодня достиг пенсионного возраста, оформляет страховую пенсию и имеет при этом «советский» стаж.
Валоризация подразумевает увеличение расчетного пенсионного капитала на 10% всем, у кого есть трудовой стаж до 2002 года, а также дополнительно по 1% за каждый год стажа до 1991 года. Например, если у человека продолжительность стажа до 1 января 1991 года составляет 15 лет, то сумма валоризации составит 25% величины расчетного пенсионного капитала (10% + 15%).
Специалисты Пенсионного фонда делают расчет самостоятельно на основании документов, имеющихся в распоряжении ПФР, которые представлены работодателями. При этом никаких ограничений по учету «советского» стажа нет – учитывается ВЕСЬ трудовой стаж. Таким образом, и тем гражданам, которым уже установлена пенсия, и тем, кто только сегодня её оформляет, пенсия устанавливается с учетом «советского» стажа и дополнительных коэффициентов за него, если гражданин осуществлял трудовую деятельность в указанный период. Механизм валоризации применяется ко всем страховым пенсиям, независимо от вида.
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