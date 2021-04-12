Магические картинки на День космонавтики 12 апреля 2021 и чудные поздравления в стихах
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
12.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Магические картинки на День космонавтики 12 апреля 2021 и чудные поздравления в стихах

6:55:414/12/2021Фото: bonnycards
0

В 2021 году отмечается 60 лет первому полету человека в космос! Поздравляем вас и предлагаем вам поздравить ваших близких с этим праздником!

С Днем космонавтики - 12 апреля 2021 года
С Днем космонавтики - 12 апреля 2021 года

12 апреля ежегодно отмечается День космонавтики. Праздник посвящен первому полету человека в космос, которым стал Юрий Алексеевич Гагарин.

Уже 60 лет прошло с этого знаменательного события, прогремевшего на весь мир!

Поздравляем вас с эти праздником и предлагаем вам тоже поздравить ваших друзей и родных с ним. Скачивайте открытки и отправляйте их всем, кому пожелаете!

С Днем космонавтики - 12 апреля 2021 года
С Днем космонавтики - 12 апреля 2021 года

С днём космонавтики я поздравляю!
Ясного, звёздного неба желаю,
Новых открытий и важных высот,
Чудесных явлений и нужных частот.

Пусть космос откроет иные пути,
Созвездия новые, непременно, найти.
Успехов в науке и космической мгле
И счастья простого вам на Земле.

С Днем космонавтики - 12 апреля 2021 года
С Днем космонавтики - 12 апреля 2021 года

Пусть путеводная звезда
Дорогу вашу освещает,
А в небе полная Луна
Удачу в жизни предвещает.

Пусть светит Солнце горячо,
Растопит лед и холод.
Пусть рядом верное плечо
Всегда придет на помощь.

Пусть все вселенные, галактики
Вам в жизни помогают.
С Днем авиации и космонавтики
От всего сердца поздравляем.

С Днем космонавтики - 12 апреля 2021 года
С Днем космонавтики - 12 апреля 2021 года

День космонавтики пришел,
А это праздник важный.
Поздравить нужно хорошо
Всех смелых и отважных.

Всех вас, кто небо покорил.
И даже космос вечный.
Кто звезды новые открыл
И эту бесконечность.

Пусть в небе ярком звезды ждут
Вас в гости непременно,
А дома будет пусть уют —
Простой, обыкновенный!

С Днем космонавтики - 12 апреля 2021 года
С Днем космонавтики - 12 апреля 2021 года

В день космонавтики желаю
Вам дотянуться до звезды,
Пусть млечный путь маршрут укажет
До самой пламенной мечты.

Пускай безмерной, как и космос,
Вам в жизни кажется любовь,
А вспышки страсти, как кометы,
Пускай волнуют вашу кровь.

От дел вселенского масштаба
Пусть голова у вас кружиться,
Метеоритный дождь из счастья
Пусть в жизни вашей приключится.

С Днем космонавтики - 12 апреля 2021 года
С Днем космонавтики - 12 апреля 2021 года

Источник: pozdravok

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
стихисмспоздравленияпраздникидень космонавтикиоткрытки
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы бы хотели побывать в открытом космосе?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Магические картинки на День космонавтики 12 апреля 2021 и чудные поздравления в стихах
    6:55:41 4/12/2021
    Магические картинки на День космонавтики 12 апреля 2021 и чудные поздравления в стихах
    БердскЧем порадует погода в День космонавтики 12 апреля жителей Бердска
    6:00:36 4/12/2021
    Чем порадует погода в День космонавтики 12 апреля жителей Бердска
    Магнитная буря 12 апреля пощадит ли сегодня метеопатов: дата очень мощного апрельского геоудара
    5:00:33 4/12/2021
    Магнитная буря 12 апреля пощадит ли сегодня метеопатов: дата очень мощного апрельского геоудара
    Даты и уникальные названия всех Полнолуний 2021 года
    4:00:36 4/12/2021
    Даты и уникальные названия всех Полнолуний 2021 года
    Венера в Овне 12 апреля в Новолуние: кардинально изменится жизнь трех знаков зодиака уже сегодня
    3:11:31 4/12/2021
    Венера в Овне 12 апреля в Новолуние: кардинально изменится жизнь трех знаков зодиака уже сегодня
    Введение во храм Пресвятой Богородицы 2021: Точная дата праздника и категорические запреты дня
    2:00:26 4/12/2021
    Введение во храм Пресвятой Богородицы 2021: Точная дата праздника и категорические запреты дня
    День Мужчин 2021: История даты и когда нужно праздновать
    1:00:45 4/12/2021
    День Мужчин 2021: История даты и когда нужно праздновать
    Красивый гороскоп для женщин на неделю 12-18 апреля 2021 года
    10:20:26 4/11/2021
    Красивый гороскоп для женщин на неделю 12-18 апреля 2021 года
    12 апреля - космической красоты открытки на День космонавтики 2021 и звездные поздравительные слова
    9:20:40 4/11/2021
    12 апреля - космической красоты открытки на День космонавтики 2021 и звездные поздравительные слова
    Бердск18 апреля - Соборование 2021 пройдет в Великий пост в Преображенском храме Бердска
    9:04:29 4/11/2021
    18 апреля - Соборование 2021 пройдет в Великий пост в Преображенском храме Бердска