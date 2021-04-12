Магические картинки на День космонавтики 12 апреля 2021 и чудные поздравления в стихах

12 апреля ежегодно отмечается День космонавтики. Праздник посвящен первому полету человека в космос, которым стал Юрий Алексеевич Гагарин.
Уже 60 лет прошло с этого знаменательного события, прогремевшего на весь мир!
Поздравляем вас с эти праздником и предлагаем вам тоже поздравить ваших друзей и родных с ним. Скачивайте открытки и отправляйте их всем, кому пожелаете!
С днём космонавтики я поздравляю!
Ясного, звёздного неба желаю,
Новых открытий и важных высот,
Чудесных явлений и нужных частот.
Пусть космос откроет иные пути,
Созвездия новые, непременно, найти.
Успехов в науке и космической мгле
И счастья простого вам на Земле.
Пусть путеводная звезда
Дорогу вашу освещает,
А в небе полная Луна
Удачу в жизни предвещает.
Пусть светит Солнце горячо,
Растопит лед и холод.
Пусть рядом верное плечо
Всегда придет на помощь.
Пусть все вселенные, галактики
Вам в жизни помогают.
С Днем авиации и космонавтики
От всего сердца поздравляем.
День космонавтики пришел,
А это праздник важный.
Поздравить нужно хорошо
Всех смелых и отважных.
Всех вас, кто небо покорил.
И даже космос вечный.
Кто звезды новые открыл
И эту бесконечность.
Пусть в небе ярком звезды ждут
Вас в гости непременно,
А дома будет пусть уют —
Простой, обыкновенный!
В день космонавтики желаю
Вам дотянуться до звезды,
Пусть млечный путь маршрут укажет
До самой пламенной мечты.
Пускай безмерной, как и космос,
Вам в жизни кажется любовь,
А вспышки страсти, как кометы,
Пускай волнуют вашу кровь.
От дел вселенского масштаба
Пусть голова у вас кружиться,
Метеоритный дождь из счастья
Пусть в жизни вашей приключится.
Источник: pozdravok