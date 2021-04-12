День Мужчин 2021: История даты и когда нужно праздновать
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День Мужчин 2021: История даты и когда нужно праздновать

1:00:454/12/2021Фото: pxhere.com
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Предложено награждать специальной премией мужчин, которые благодаря своим действиями, поведением и принципами не прибегая к насилию, достигли различных высоких результатов.

мужчина, палец
Первым президентом ассоциации мужчин стал Михаил Горбачев

Многие считают, что единственным праздником, который принадлежит только мужчинам является 23 февраля. Однако, это не совсем так. Всемирная организация ООН ещё с 2000-го года ввела в календарь праздников - Всемирный день мужчин. У него нет определенной зафиксированной даты, он отмечается в первую субботу ноября, в 2021 году эта дата выпадает на 6 ноября.

В истории зарождения этого праздника не было цели просто дарить подарки мужчинам. Ведь природой было заложено, что мужчина выступает гарантом безопасности и опоры, именно на него возлагается обязанность по труду и обеспечению своей семьи. Данный праздник создавался с вполне конкретным замыслом, основываясь на научном фундаменте. Начало положил писатель Джордж Киндел, который выдвинул теорию об агрессивном воздействии организма человека на его поведение. В частности, он утверждал, что мужчина на протяжении своей жизни находится под постоянным воздействии тестостерона, который провоцирует его действия с агрессией и применением силы. У женщин же этого гормона нет, соответственно и осуждать их не за что. Получается как-то не справедливо. Именно поэтому было предложено награждать специальной премией мужчин, которые благодаря своим действиями, поведением и принципами не прибегая к насилию, достигли различных высоких результатов. Замысел тем самым состоял в поддержке и подбадривании мужского населения.

Первым президентом ассоциации мужчин стал Михаил Горбачев, бывший президент СССР. Данная премия вручалась включительно до 2006 года и представляла собой миникопию бронзовой скульптуры "Мыслитель", которую создал Огюст Роден. Данную награду в свое время получили такие личности, как Майкл Джексон, Лучано Паваротти, Пол Маккартни, актёры Морган Фримен, Майкл Дуглас, Ален Делон и даже римский Папа - Иоанн Павел II.

Также в нашем мире существует и Международный мужской день. Этот праздник был закреплён с целью поддержки не только взрослых, которые достигли каких-либо высот, но и детей.

Целью данных праздников является попытка привлечь внимание всей общественности к некоторому неравенству в выборе профессии, таких как врачей, учителей, педагогов, юристов и других отраслей, где преимущественно женщины занимают данные должности.

Каждый отдельный год ознаменовывается какой-либо темой, чаще всего связанной с проблемами мужского здоровья.

 

 

 

 

 

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