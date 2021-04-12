День Мужчин 2021: История даты и когда нужно праздновать

Многие считают, что единственным праздником, который принадлежит только мужчинам является 23 февраля. Однако, это не совсем так. Всемирная организация ООН ещё с 2000-го года ввела в календарь праздников - Всемирный день мужчин. У него нет определенной зафиксированной даты, он отмечается в первую субботу ноября, в 2021 году эта дата выпадает на 6 ноября.
В истории зарождения этого праздника не было цели просто дарить подарки мужчинам. Ведь природой было заложено, что мужчина выступает гарантом безопасности и опоры, именно на него возлагается обязанность по труду и обеспечению своей семьи. Данный праздник создавался с вполне конкретным замыслом, основываясь на научном фундаменте. Начало положил писатель Джордж Киндел, который выдвинул теорию об агрессивном воздействии организма человека на его поведение. В частности, он утверждал, что мужчина на протяжении своей жизни находится под постоянным воздействии тестостерона, который провоцирует его действия с агрессией и применением силы. У женщин же этого гормона нет, соответственно и осуждать их не за что. Получается как-то не справедливо. Именно поэтому было предложено награждать специальной премией мужчин, которые благодаря своим действиями, поведением и принципами не прибегая к насилию, достигли различных высоких результатов. Замысел тем самым состоял в поддержке и подбадривании мужского населения.
Первым президентом ассоциации мужчин стал Михаил Горбачев, бывший президент СССР. Данная премия вручалась включительно до 2006 года и представляла собой миникопию бронзовой скульптуры "Мыслитель", которую создал Огюст Роден. Данную награду в свое время получили такие личности, как Майкл Джексон, Лучано Паваротти, Пол Маккартни, актёры Морган Фримен, Майкл Дуглас, Ален Делон и даже римский Папа - Иоанн Павел II.
Также в нашем мире существует и Международный мужской день. Этот праздник был закреплён с целью поддержки не только взрослых, которые достигли каких-либо высот, но и детей.
Целью данных праздников является попытка привлечь внимание всей общественности к некоторому неравенству в выборе профессии, таких как врачей, учителей, педагогов, юристов и других отраслей, где преимущественно женщины занимают данные должности.
Каждый отдельный год ознаменовывается какой-либо темой, чаще всего связанной с проблемами мужского здоровья.