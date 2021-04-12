Даты и уникальные названия всех Полнолуний 2021 года

Каждый месяц полнолуние происходит в определенном знаке зодиака, но помимо того, что эти события означают в астрологии, их также наблюдают фермеры, астрономы и люди, любящие природу.
Полнолуние имеют значение: Полнолуние символизирует зрелость или кульминацию, поскольку это середина или пик лунного цикла, пишет https://www.yourtango.com
Существует множество городских легенд о том, что полнолуние заставляет людей совершать безумные поступки .
Такие слова, как безумие и безумие, которые являются синонимами безумия, имеют корень латинского слова Luna, что означает луна.
Доказательств этого еще нет, но они убедительно свидетельствуют о том, что Луна обладает некой силой.
Люди, занимающиеся Нью Эйдж и другими духовными практиками, иногда заряжают драгоценные предметы, такие как кристаллы, воду или карты Таро, чтобы наполнить их энергией луны.
Каждое полнолуние имеет свое имя.
Во всем мире есть много разных названий полнолуния. В Соединенных Штатах многие имеют коренное американское происхождение .
Эти названия соответствуют наблюдениям за погодой в окружающей среде, а не сезонам для охоты и собирательства или экстремальной погоде, а также тому, как люди взаимодействуют с окружающей средой в это конкретное время.
Полнолуние - хорошее время, чтобы определить свои намерения, зарядить объекты энергией луны, очистить свой разум и место и создать пространство для размышлений.
Некоторые люди используют это, чтобы уделить время уходу за собой, например, стричь волосы, делать мысленные заметки о своем теле и делать очищение.
В этом году есть много возможностей выбрать то, что вам нужно в ближайшее полнолуние.
28 марта Полнолуние в Весах, 14:48, EST.
Назван в честь следов червя, которые появляются, когда земля начинает таять.
Также известен как:
Алгонкинский орел Луна
Кри: Гусь Луна
Северный оджибве: ворона возвращается на луну
Оджибве: Сахарная луна отмечает время года, когда начинает течь сок сахарных кленов.
Пуэбло: Wind Strong Moon, который относится к сильным ветреным дням в это время года.
Dakota, Lakota, Assiniboine: Sore Eyes Moon освещает слепящие солнечные лучи, которые отражаются от тающего снега поздней зимы.
Ее также называют Вороньей Луной, Коровой Луной, Сочной Луной, последней луной зимы, Целомудренной Луной, Луной Смерти.
26 апреля Полная Розовая Супер Луна в Скорпионе, 23:32, EST.
Это называется Розовой Луной, потому что примерно в это время начинает расти розовый мох.
Также известен как:
Прорастающая трава Луна
Рыбная луна: ее называли прибрежные племена, чтобы указать на начало плавания рыбы вверх по течению.
Онейда: это грозовая луна
26 мая, Супермолун в Стрельце, 7:14 по восточному стандартному времени.
Он назван в честь обилия цветов, растущих весной.
Также известен как:
Алгонкины: полная цветочная луна
Су: Месяц цветов
Инупиат: Летняя луна
Ее также называют Луной Матери, Луной Молока и Луной Посадки Кукурузы.
24 июня, полная клубничная суперлуна в Козероге, 14:40, EST.
Назван в честь начала ягодного сезона и начала лета.
Алгонкин: клубничная луна
Абенаки: Хоэр Мун
Чероки: Зеленая кукурузная луна
Чокто: Персиковая луна
Европейские названия этой Луны включают Медовую Луну, Медовуху и Розовую Луну.
23 июля, Полнолуние Баковой Луны в Водолее, 22:37, EST.
Эта луна называется Луной Бак, потому что рога оленя уже в полный рост.
Также известен как:
Грозовая луна: в этом месяце часто бывают грозы.
Hay Moon: Это исходит от фермеров, начинающих работать на сеновале.
22 августа, полная сезонная голубая луна осетровых в Водолее, 8:02 по восточному поясному времени.
Эта Луна названа в честь сезона осетровых в Великих озерах и Шамплене.
Полная зеленая кукурузная луна
Пшеничная срезанная луна
Луна, когда все созревает
Черничная луна
Эти названия указывают на начало раннего сбора урожая.
20 сентября, Полнолуние в Рыбах, 19:55, EST.
Он назван в честь окончания летнего сбора урожая.
Также известен как :
Омаха: Луна, когда олень лапает землю
Сиу: Луна, когда у телят отрастают волосы
20 октября: Полнолуние Охотника в Овне, 10:57, EST.
Эта луна названа в честь сезона охоты.
Также известен как:
Сангвиник или Кровавая Луна названы в честь крови от охоты или поворота листьев.
Другие названия
Оджибве: Луна с падающими листьями
Махиканский диалект, группа Стокбридж-Манси из Висконсина, Племя Туника-Билокси из Луизианы: Охота на Луну
19 ноября, полная луна бобра в Тельце, 3:57 AM, EST.
Назван в честь сезона отлова бобра и их активной деятельности.
Катавба: Листопадная Луна
Оджибве: замораживание над луной, луна сига, луна благодарит
Вишрам: снежные горы под утренней луной
Шони: Длинная луна Пуэбло: Луна, когда все собирается
18 декабря, Полнолуние в Близнецах, 23:35 EST.
Эта луна названа в честь холодного времени года.
Также известен как:
Кри: Дрейфующая Очищающая Луна, Мороз Взрывающиеся деревья Луна Иней Морозная Луна
Ирокез: Холодная луна
Оглала: Луна растущих деревьев
Хайда, чероки: Снежная луна
Вестерн Абенаки: Зимний Создатель Луны
Могикан: длинная ночная луна, потому что она поднималась в самые длинные ночи в году.