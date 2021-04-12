Чем порадует погода в День космонавтики 12 апреля жителей Бердска
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
11.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Чем порадует погода в День космонавтики 12 апреля жителей Бердска

6:00:364/12/2021Фото: https://www.freeimg.ru/
0

Температура воздуха ночью -4, +1 °С, местами до -9°С, днем +8, +13 °С.

Ветер юго-западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с

Метеорологическая обстановка: Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью -4, +1 °С, местами до -9°С, днем +8, +13 °С.

Предупреждения об опасных гидрометеорологических явлениях: В период с 19 часов 11.04 до 10 часов 12.04 на территории г. Новосибирска ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в воздухе первой степени опасности.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
погодавеснаапрельтепло
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Удачного дня!

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    БердскЧем порадует погода в День космонавтики 12 апреля жителей Бердска
    6:00:36 4/12/2021
    Чем порадует погода в День космонавтики 12 апреля жителей Бердска
    Магнитная буря 12 апреля пощадит ли сегодня метеопатов: дата очень мощного апрельского геоудара
    5:00:33 4/12/2021
    Магнитная буря 12 апреля пощадит ли сегодня метеопатов: дата очень мощного апрельского геоудара
    Даты и уникальные названия всех Полнолуний 2021 года
    4:00:36 4/12/2021
    Даты и уникальные названия всех Полнолуний 2021 года
    Венера в Овне 12 апреля в Новолуние: кардинально изменится жизнь трех знаков зодиака уже сегодня
    3:11:31 4/12/2021
    Венера в Овне 12 апреля в Новолуние: кардинально изменится жизнь трех знаков зодиака уже сегодня
    Введение во храм Пресвятой Богородицы 2021: Точная дата праздника и категорические запреты дня
    2:00:26 4/12/2021
    Введение во храм Пресвятой Богородицы 2021: Точная дата праздника и категорические запреты дня
    День Мужчин 2021: История даты и когда нужно праздновать
    1:00:45 4/12/2021
    День Мужчин 2021: История даты и когда нужно праздновать
    Красивый гороскоп для женщин на неделю 12-18 апреля 2021 года
    10:20:26 4/11/2021
    Красивый гороскоп для женщин на неделю 12-18 апреля 2021 года
    12 апреля - космической красоты открытки на День космонавтики 2021 и звездные поздравительные слова
    9:20:40 4/11/2021
    12 апреля - космической красоты открытки на День космонавтики 2021 и звездные поздравительные слова
    Бердск18 апреля - Соборование 2021 пройдет в Великий пост в Преображенском храме Бердска
    9:04:29 4/11/2021
    18 апреля - Соборование 2021 пройдет в Великий пост в Преображенском храме Бердска
    Открытки на Рамадан 2021: волшебной красоты картинки и чуткие слова с началом поста для мусульман на 12 апреля
    9:02:38 4/11/2021
    Открытки на Рамадан 2021: волшебной красоты картинки и чуткие слова с началом поста для мусульман на 12 апреля