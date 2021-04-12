Чем порадует погода в День космонавтики 12 апреля жителей Бердска

Метеорологическая обстановка: Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью -4, +1 °С, местами до -9°С, днем +8, +13 °С.
Предупреждения об опасных гидрометеорологических явлениях: В период с 19 часов 11.04 до 10 часов 12.04 на территории г. Новосибирска ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в воздухе первой степени опасности.