Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 12 апреля 2021 в России и мире

• Всемирный день авиации и космонавтики (World Aviation and Cosmonautics Day) • День рождения рок-н-ролла • Международный день полёта человека в космос (International Day of Human Space Flight) • Всемирный день хомяка (World Hamster Day) • День плетения из солнечных лучей • Международный день осознанных сновидений (International Lucid Dreaming Day) • Международный день беспризорных детей (International Day for Street Children) • День памяти преподобного Иоанна Лествичника • День памяти святителя Софрония, епископа Иркутского • День памяти святого пророка Иоада • День жареных сэндвичей с сыром (National Grilled Cheese Sandwich Day) - США • День «Выбрось всё и читай» (Drop Everything and Read Day) - США • День работников ракетно-космической отрасли - Украина • День работников науки - Казахстан • День единственного ребёнка (National Only Child Day) - США • День большого ветра (National Big Wind Day) - США • День детей - Боливия • День «Прогулки по дикой стороне» (National Walk on Your Wild Side Day) - США • День лакрицы (National Licorice Day) - США • День штата Колорадо (National Colorado Day) - США • День освобождения (National Redemption Day) - Либерия • Именины у Ивана, Софрония, Зосимы, Захара • Иоанн Лествичник (Простины Беломорья)
Важные события
1774 в ходе сражения у Сакмарского городка войска генерала П. М. Голицына нанесли Е. И. Пугачёву сокрушительное поражение.
1861 в Российской империи издан Указ «Об учреждении в Санкт–Петербурге Александровской больницы для рабочего населения в память 19 февраля 1861 г.»
1881 объявление Высочайшего разрешения императора Александра III свободного въезда и выезда из России.
1911 в Петербурге состоялся первый Всероссийский воздухоплавательный съезд. Среди его участников были: морской министр вице–адмирал И. Н. Григорович, лейтенант С. Ф. Дорожинский, член морского технического комитета генерал–майор Н. Г. Корсакевич, адмирал М. А. Рыкачев, капитан 2–го ранга А. А. Янович и ряд других морских офицеров.
1918 с вечера 11 апреля в Москве началась подготовка к избавлению от терроризировавших город банд анархистов. В 3 часа утра 12 апреля производится налёт сразу на 26 анархистских гнёзд. Операция увенчивается полным успехом: анархисты выбиты из всех захваченных ими домов, потеряв всё оружие и награбленное.
1919 в Советской России прошёл первый Коммунистический субботник (на станции Москва–Сортировочная были отремонтированы 3 паровоза).
1929 день основания первой в истории страны туристической компании «Интурист», ставшей символом туризма СССР для всего мира.
1943 был основан «Курчатовский институт» для создания ядерного оружия.
1949 на юго–западе столицы СССР города Москвы началось строительство Главного здания МГУ на Воробьёвых горах.
1959 в 40–летний юбилей первого Коммунистического субботника, на территории локомотивного депо Москва–Сортировочная был установлен паровоз Ов−7024 – один из трёх отремонтированных тогда паровозов.
1961 первый в мире полёт человека в космос, осуществлённый Юрием Гагариным на советском космическом корабле «Восток».
1970 гибель подводной лодки К–8 ВМФ СССР. Погибли 52 члена экипажа подлодки.
1985 с конвейера Горьковского автозавода сошёл миллионный экземпляр «Волги» ГАЗ–24.
Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend