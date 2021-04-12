Какой сегодня церковный праздник 12 апреля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
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Какой сегодня церковный праздник 12 апреля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

8:20:034/12/2021Фото: pxhere
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Традиционно в этот день выпекают хлебцы в виде лесенки, количество ступенек которой равняется числу членов семьи.

церковь
Сегодня сухоядение

Православные праздники

Великий пост Преподобного Иоанна Лествичника, игумена Синайского Святителя Софрония, епископа Иркутского Святой Еввулы Никомидийской, матери великомученика Пантелеимона

Народные приметы и запреты дня

В эту дату почитают память святого игумена Иоанна Лествичника, Синайского.

Традиционно в этот день выпекают хлебцы в виде лесенки, количество ступенек которой равняется числу членов семьи. Считается, если съесть такое угощение, то весь год будет сохраняться хорошее здоровье.

В народе люди верят, что в этот день домовой меняет шкуру и способен на шалости. Поэтому люди стараются закрывать домашних животных и самим не покидать дом.

Если пчелы начинают вылетать из ульев, то в ближайшие дни будет стоять хорошая погода.

Приметы

  • Весной первый гром при сильном ветре – холодная весна, при восточном – сухая и теплая, при западном – мокрая, при южном – теплая, будет много червей и насекомых.
  • Гуси высоко летят – дождей много будет, если низко – мало.
  • Одуванчики рано зацвели – лето будет короткое.
  • Птицы сооружают гнезда на южной стороне деревьев или домов – жди прохладного лета.
  • Листья на березе появились раньше, чем на ольхе – летом почти не будет дождей.
Источник: my-calend

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