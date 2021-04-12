Какой сегодня церковный праздник 12 апреля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздникиВеликий пост Преподобного Иоанна Лествичника, игумена Синайского Святителя Софрония, епископа Иркутского Святой Еввулы Никомидийской, матери великомученика Пантелеимона
Народные приметы и запреты дня
В эту дату почитают память святого игумена Иоанна Лествичника, Синайского.
Традиционно в этот день выпекают хлебцы в виде лесенки, количество ступенек которой равняется числу членов семьи. Считается, если съесть такое угощение, то весь год будет сохраняться хорошее здоровье.
В народе люди верят, что в этот день домовой меняет шкуру и способен на шалости. Поэтому люди стараются закрывать домашних животных и самим не покидать дом.
Если пчелы начинают вылетать из ульев, то в ближайшие дни будет стоять хорошая погода.
Приметы
- Весной первый гром при сильном ветре – холодная весна, при восточном – сухая и теплая, при западном – мокрая, при южном – теплая, будет много червей и насекомых.
- Гуси высоко летят – дождей много будет, если низко – мало.
- Одуванчики рано зацвели – лето будет короткое.
- Птицы сооружают гнезда на южной стороне деревьев или домов – жди прохладного лета.
- Листья на березе появились раньше, чем на ольхе – летом почти не будет дождей.