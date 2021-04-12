Иоанн Лествичник 12 апреля: что можно и строго запрещено в этот день?

Православная церковь 12 апреля почитает преподобного Иоанна Лествичника, который написал знаменитое богословское сочинение «Лествица», рассказывающее о духовном самосовершенствовании и пути души к Богу. Этот труд был особо почитаем среди православных людей и передавался от отца к сыну.
Традиции и обычаи дня 12 апреляПо народным суевериям 12 апреля весь день можно было ждать пакостей от домового, потому что он сегодня находился в плохом настроении и портил жизнь своим хозяевам. Поэтому, чтобы его еще больше злить, не ходили по двору босиком, а всю скотину и других животных запирали в хлеву от бед подальше.
Хозяйки всячески пытались задобрить домашнего духа, варили ему сладкую кашу на молоке и ставили ее в укромное место.
Вообще домовой считался добрым домашним духом, который аккуратным и ответственным хозяевам всегда приходит на помощь и смотрит за домом, охраняет его. Но сегодня его настроение портится и он может изводить домашних животных, подкатываться хозяевам под ноги (поэтому и нельзя было босиком ходить по двору), портит вещи в доме и все разбрасывает и прячет.
Объяснений таким переменам находили несколько - либо у домового слезает шкура и ему больно, либо ему мстит нечисть, от которой он охранял дом весь год, либо его заколдовал какой-то знахарь в отместку хозяину дома.
Иоанну Лествичнику в этот день молились о дождях. Хозяйки пекли хлебные лесенки с количеством лесенок по составу семьи. Кто съедал лесенку - был здоров и удачлив весь год. А еще их относили на поля, чтобы всходы были хорошими. Также пекли хлеб, чтобы узнать, какой месяц будет самым рудным в году - на тесто выкладывались 12 полосок, и какая больше других припекалась сверху- тот месяц и сулил трудности.
Что нельзя делать
Молодым семьям запрещалось сегодня ходить в гости к своим родителям - можно было надолго поссориться, но если очень нужно было, то собирались вечером после заката и устраивали чаепитие.
Запрещено сегодня тяжело работать - можно было заработать болезни суставов.
Запрещено было носить черные и темные одежды. Если другой одежды не было - надевали что-то светлое и яркое, как акцент.
Народные приметы на 12 апреля 2021 года
- Если лошадь 12 апреля много пьет - это к дождю.
- Можно было сеять свеклу и кукурузу, если уже зацвела черешня.
- Вещие сны снились вам сегодня - никому о них не рассказывайте, они сбываются через неделю.