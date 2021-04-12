Отшельница Лыкова отказалась переезжать в Москву. Названа страшная причина

Из-за страха погибнуть, сибирская отшельница Лыкова отказалась переезжать в город. Ещё давно отец предрёк женщине, что её ожидает смерть вдали от родных мест. Это очень сильно повлияло на решительный отказ на предложение переехать в столицу.
Об этом стало известно на вечере посвященном отшельнице, от старообрядческого митрополита Корнилия. Также, он передал старообрядческому центру чётки, сделанные Лыковой, из рыбьих позвонков. И добавил, что в этом году, в марте, ездил освящать дом, построенный миллиардером Олегом Дерипаска в тайге, специально для Лыковой.
- В этом году исполняется 40 лет, как Агафья осталась одна, после смерти родителей, братьев и сестры. Этот дом - большая радость для нее. Я ей говорил: "Давай мы тебя отвезем в Москву, у нас есть старообрядческий центр, будешь там жить". "Нет, никуда я не поеду, тятенька (отец) сказал мне: "Уедешь отсюда – погибнешь", - рассказал Корнилий.
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