Два сценария войны на Украине: конечно, если начнется, описал политолог

Польский политолог Мацей Вишневский рассказал о двух сценариях в случае войны на Украине. Об этом он заявил в эфире телеканала «НТВ».
По его мнению, вооруженный конфликт на Украине, даже если он станет локальным, ведет или к распаду страны, или к смене действующей власти. Новое правительство Украины при любом событий будет сотрудничать с Россией.
-Киев в любом случае проиграет полномасштабную войну, - заявил Мацей Вишневский.
11 апреля Песков категорически исключил войну России с Украиной. И напомнил, что Россия никогда не была участницей конфликта в Донбассе.
Очередное военное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта этого года.
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