Два сценария войны на Украине: конечно, если начнется, описал политолог
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
12.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Два сценария войны на Украине: конечно, если начнется, описал политолог

10:09:354/12/2021Фото: pixabay.com
0

-Киев в любом случае проиграет полномасштабную войну, - заявил  Мацей Вишневский.

Раскрыты два сценария в случае войны на Украине

Польский политолог Мацей Вишневский рассказал о двух сценариях в случае войны на Украине. Об этом он заявил в эфире телеканала «НТВ».

По его мнению, вооруженный конфликт на Украине, даже  если он станет локальным, ведет или к распаду страны, или к смене действующей власти. Новое правительство Украины при любом событий будет сотрудничать с Россией.

-Киев в любом случае проиграет полномасштабную войну, - заявил  Мацей Вишневский.

11 апреля Песков категорически исключил войну России с Украиной. И напомнил, что Россия никогда не была участницей конфликта в Донбассе.

Очередное военное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта этого года.

 

 

Дорогие читатели, если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
агрессиядонбассукраинавойна.
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Возможна полномасштабная война?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Скрыть объявление

    Последние новости

    Какие категории жителей Москвы могут выйти досрочно на пенсию, разъяснение ПФР
    10:03:17 4/12/2021
    Какие категории жителей Москвы могут выйти досрочно на пенсию, разъяснение ПФР
    В Новосибирске автомобиль BMW X5 сбил двух пешеходов и врезался в здание
    9:59:40 4/12/2021
    В Новосибирске автомобиль BMW X5 сбил двух пешеходов и врезался в здание
    Прямые авиарейсы на Пхукет из Москвы с 1 июля 2021 года объявила авиакомпания Nordwind
    9:53:27 4/12/2021
    Прямые авиарейсы на Пхукет из Москвы с 1 июля 2021 года объявила авиакомпания Nordwind
    Россия решила закрыть авиасообщение с Турцией
    9:47:36 4/12/2021
    Россия решила закрыть авиасообщение с Турцией
    О последних днях жизни отца Эмиля Верника, рассказал сын Игорь Верник
    9:43:46 4/12/2021
    О последних днях жизни отца Эмиля Верника, рассказал сын Игорь Верник
    БердскЧто строят в самом сердце Бердска на площади Горького: новым забор озадачены горожане
    9:39:05 4/12/2021
    Что строят в самом сердце Бердска на площади Горького: новым забор озадачены горожане
    8-летний мальчик провалился в яму с кипятком по пути в школу
    9:29:04 4/12/2021
    8-летний мальчик провалился в яму с кипятком по пути в школу
    Лунный календарь покупок с 12 по 20 апреля 2021 года
    9:20:41 4/12/2021
    Лунный календарь покупок с 12 по 20 апреля 2021 года
    БердскБурлящие реки с полей затопили военный городок в Бердске: На видео - автомобили "по колено" в воде
    9:05:59 4/12/2021
    Бурлящие реки с полей затопили военный городок в Бердске: На видео - автомобили "по колено" в воде
    Кому нельзя есть косточковые фрукты в апреле и мае, рассказал Роспотребнадзор
    8:44:34 4/12/2021
    Кому нельзя есть косточковые фрукты в апреле и мае, рассказал Роспотребнадзор