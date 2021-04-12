Мощнейшее землетрясение зафиксировали у берегов Камчатки
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Мощнейшее землетрясение зафиксировали у берегов Камчатки

11:22:574/12/2021Фото: pixabay.com
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Об ударах земли информировали в столице Камчатки и в Вилючинске. Горожане ощутили удары магнитудой до 3 баллов.


Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у берегов Камчатки

У берегов Камчатки снова зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3. Эпицентр ударов находился в 101 километре от Петропавловска-Камчатского. Жители самых близких населенных пунктов почувствовали толчки земли.

Об ударах земли информировали в столице Камчатки и в Вилючинске. Горожане ощутили удары магнитудой до 3 баллов. Глобальных разрушений не было. Отмечается, что эпицентр землетрясений располагался на глубине 59 километров.

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землетрясениекамчатка
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