Онлайн некролог: Кто умер с 13.03 по 08.04.2021 в Бердске

Васильев В.А. 12.01.73 - 13.03.21 Кретов А.В. 11.04.84 - 26.03.21 Некрасов Н.Н. 05.02.56 - 29.03.21 Никокошева Н.Н. 15.09.41 - 29.03.21 Гавришь Н.П. 01.01.41 - 29.03.21 Дубограев А.В. 29.01.90 - 30.03.21 Кондрашков Ю.П. 15.05.51 - 30.03.21 Черноусов А.В. 02.07.61 - 30.03.21 Писарев В.М. 09.01.47 - 30.03.21 Сорокина В.Д. 26.07.53 - 31.03.21 Лунькова И.Г. 15.12.66 - 02.04.21 Костина В.Б. 29.05.54 - 03.04.21 Миляев В.Г. 19.01.70 - 03.04.21 Стародубцев В.Г. 21.05.36 - 05.04.21 Галенко И.С. 15.09.30 - 05.04.21 Хребтова Г.Г. 06.12.46 - 05.04.21 Истомин А.М. 14.09.76 - 05.04.21 Голосков А.И. 04.04.56 - 06.04.21 Белянкина Г.Л. 05.06.35 - 06.04.21 Герасимов Н.А. 18.11.52 - 07.04.21 Овчинникова З.С. 17.01.34 - 08.04.21 Гречишкина Л.А. 22.07.73 -
Некролог. Боль, разделенная с кем-то всегда меньше
Жизнь и смерть – это как две границы начала чего-то нового, неизведанного. Когда близкие люди уходят от нас, горе, страдание и отчаяние накрывают и не дают жить дальше, смотреть вперед и представлять свое светлое будущее без родного человека. Это может продолжаться очень долгое время, недели, месяцы, годы. Каждый по-разному переживает такие неизбежные жизненные моменты, но всегда можно постараться облегчить состояние утраты и потери своей собственной частицы.
Во-первых, не нужно прятать эмоции, подавлять гнев на ушедшего человека, это нормально. Слезы, отчаяние, боль, нужно примириться с этим, возможно боль утраты полностью никогда не уйдет.
Во-вторых, отпустите умершего, не нужно обдумывать и корить себя за то, что как вам кажется, вы могли сделать, но не успели, хотели сказать, но не смогли. Такие тяжелые чувства будут висеть лишним и не нужным бременем, попрощайтесь с человеком мысленно. Если это не помогает, напишите умершему символическое письмо, данное действие поможет расставить все на свои места.
И, в-третьих, никогда не молчите. Говорите, говорите больше о своем горе, важно найти человека, который сможет вас выслушать, не бойтесь обращаться за помощью к психологу, если в вашем окружении не нашлось человека, способного помочь и стать опорой в ситуации потери близкого.
Один из действенных способов разделить свое горе с другими и облегчить душу – некролог. Не зря в советское время некрологи пользовались спросом, они всегда были уместны и читаемы. Да что в советское время, даже сейчас лучшие западные мегаполисные СМИ печатают некрологи. Это своего рода традиция. Заметки о смерти людей, соболезнования, благодарности, которые печатают в таких разделах, всегда вызывают интерес людей, они читаемы и популярны. Каждый из нас, просматривая некрологи, как бы отдает частицу себя, мы сочувствуем и сопереживаем людям, понесшим утрату и это хорошо! Это и значит, что мы люди, все мы живые и нам не безразлично чужое горе. А если нам не безразлично чужое горе, то и мы, оказавшись в ситуации потери и утраты, точно не останемся одни.
Выражать свои соболезнования – обязательно нужно. Поделиться горем и светлой памятью об ушедшем, это лучшее, что можно сделать в знак светлой грусти об умершем человеке. Как это сделать сейчас? Очень просто! Поделиться своими чувствами в 21 веке можно с помощью онлайн некролога.
Это запись, которая не потеряется со временем, это не газета, которую можно порвать, потерять и забыть где-то. Онлайн некролог можно всегда быстро найти. Так же данный вид некролога – это свобода выражения мыслей, рассказ, стих, любой текст, фото и видео может быть прикреплено в память об ушедшем человеке. Такой формой выражения своей утраты можно легко поделиться с родственниками и родными, даже теми, кто живет очень далеко, достаточно переслать ссылку по почте или в социальных сетях.
Онлайн некролог навсегда останется с вами, став частью жизни, в годовщину смерти, день рождения или значимую для вас дату вы всегда сможете поделиться воспоминаниями с друзьями и родными. Такая форма выражения боли и утраты поможет справиться с вашим горем и проводить близкого человека в последний путь с наибольшим почтением.
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