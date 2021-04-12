В Бердске срочно отключили отопление из-за аварии 12 апреля

Из-за критической подпиткой на тепловых сетях котельной № 4 "Озерная" отключат отопление у потребителей. Об этом сообщается на сайте "КБУ" сегодня, 12 апреля. Тепло появится после 13.00.
Как ранее сообщал "Курьер. Среда. Бердск" вице-мэр Владимир Захаров, отключение отопления производится согласно установленным нормативам.
- Традиционно у нас существует норматив, который гласит о том, что 5 дней температура воздуха должна быть выше 8 градусов. Отключение отопления происходит ориентировочно в середине мая. Мы на этот период ориентируемся, но будем смотреть по погоде. Рекомендуем жителям, управляющим организациям, поставить в домах или системы автоматики, или системы балансировки, чтобы можно было регулировать подачу теплоносителя в дом. Автоматика работает более эффективно,- сообщил Владимир Захаров.
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