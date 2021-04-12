За посвящение попали в полицию студенты НГУ. Перепутали с митингом
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За посвящение попали в полицию студенты НГУ. Перепутали с митингом

2:10:354/12/2021Фото: © t.me/akademnen
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Студенты шли, не думая о предстоящих событиях, по Цветному проезду в Академгородке. И тут подъехали силовики, чтобы разобраться в чём дело. Они задали молодым людям несколько вопросов.

Полиция задержала студентов НГУ, приняв их посвящение за митинг, после поступившего звонка

Посвящение первокурсников Института философии НГУ провели так, что полиция решила задержать троих организаторов за устроенный несанкционированный митинг.

О задержании молодых людей сообщили 11 апреля в Telegram-канале "Ненаучный городок". Полицейские заметили на улице, как группа людей держит плакаты, которые оказались частью ритуала посвящения. Это стало поводом для выяснения их собрания, предполагает один из задержанных. Студенты шли, не думая о предстоящих событиях, по Цветному проезду в Академгородке, и тут подъехали силовики, чтобы разобраться в чём дело. Они задали молодым людям несколько вопросов. В итоге, задержали двоих с плакатами и одного в полицейской форме.

- Основная часть мероприятия проходила в овраге около улицы Воеводского. Туда прибыли несколько сотрудников полиции и задержали троих участников. Одного за ношение полицейской формы, двоих — за плакаты. Как сообщили сами полицейские студентам, им поступило сообщение о митинге, проходящем в Академгородке, — сообщили очевидцы.

Всё обошлось без серьёзных последствий. В отделе полиции № 10 «Советский» выяснили обстоятельства и отпустили молодых философов дальше по своим делам.

 

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