Какие категории жителей Москвы могут выйти досрочно на пенсию, разъяснение ПФР
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
12.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Какие категории жителей Москвы могут выйти досрочно на пенсию, разъяснение ПФР

10:03:174/12/2021Фото: pixabay.com
0

Так, женщинам, родившим пять и более детей, пенсия назначается в 50 лет.  Мама троих детей сможет досрочно выйти на пенсию в 57 лет, а родившая четырех детей – в 56 лет.

Некоторые россияне продолжают работать после выхода на пенсию
Некоторые россияне продолжают работать после выхода на пенсию

 

Начиная с 2021 года мамы четырех детей могут выходить на пенсию досрочно   Отделение ПФР по г. Москве и Московской области напоминает, что согласно ст. 32 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» многодетные мамы могут выйти на пенсию досрочно в зависимости от количества детей.

Так, женщинам, родившим пять и более детей, пенсия назначается в 50 лет.  Мама троих детей сможет досрочно выйти на пенсию в 57 лет, а родившая четырех детей – в 56 лет. С 2021 года женщины, родившие и воспитавшие четырех детей до достижения ими возраста 8 лет, могут оформить страховую пенсию по старости при достижении 56 лет. Это право закреплено законодательно и действует с 2019 года, но с учетом переходного периода по повышению пенсионного возраста, который завершится к 2028 году, впервые воспользоваться им смогут женщины 1965 года рождения в этом году. С 2023 года женщинам, родившим трех детей и воспитавшим их до достижения возраста 8 лет, пенсия будет назначаться в 57 лет.

Отделение ПФР по г. Москве и Московской области напоминает, что основными требованиями для установления пенсии данного вида являются:


  • 15 лет страхового стажа;

  • необходимое количество пенсионных коэффициентов (в 2021 году – 21);

  • воспитание ребенка до 8 лет;

  • отсутствие в отношении детей факта лишения родительских прав либо отмены усыновления.


Отметим, что женщины, родившие двух и более детей, также могут выйти на пенсию раньше. Если мамы имеют страховой стаж не менее 20 лет и проработали не менее 12 календарных лет в районах Крайнего Севера либо не менее 17 календарных лет в приравненных к ним местностях, то пенсия им может быть назначена по достижения возраста 50 лет.

Напомним, в страховой стаж включаются периоды ухода за детьми до полутора лет (но не более 6 лет в общей сложности). За период ухода за первым ребенком до полутора лет начисляется 1,8 пенсионного коэффициента за год (2,7 за полтора). За период ухода за вторым ребенком – 3,6 пенсионного коэффициента за год (5,4 за полтора), за третьим и четвертым – 5,4 коэффициента за год (8,1 за полтора). Периоды ухода засчитываются в страховой стаж, если им предшествовали или за ними следовали периоды работы, за которые начислялись и уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд.







 


Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
пенсионерпенсиядосрочно
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как рассчитываете выйти на пенсию?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    В Новосибирске автомобиль BMW X5 сбил двух пешеходов и врезался в здание
    9:59:40 4/12/2021
    В Новосибирске автомобиль BMW X5 сбил двух пешеходов и врезался в здание
    Прямые авиарейсы на Пхукет из Москвы с 1 июля 2021 года объявила авиакомпания Nordwind
    9:53:27 4/12/2021
    Прямые авиарейсы на Пхукет из Москвы с 1 июля 2021 года объявила авиакомпания Nordwind
    Россия решила закрыть авиасообщение с Турцией
    9:47:36 4/12/2021
    Россия решила закрыть авиасообщение с Турцией
    О последних днях жизни отца Эмиля Верника, рассказал сын Игорь Верник
    9:43:46 4/12/2021
    О последних днях жизни отца Эмиля Верника, рассказал сын Игорь Верник
    БердскЧто строят в самом сердце Бердска на площади Горького: новым забор озадачены горожане
    9:39:05 4/12/2021
    Что строят в самом сердце Бердска на площади Горького: новым забор озадачены горожане
    8-летний мальчик провалился в яму с кипятком по пути в школу
    9:29:04 4/12/2021
    8-летний мальчик провалился в яму с кипятком по пути в школу
    Лунный календарь покупок с 12 по 20 апреля 2021 года
    9:20:41 4/12/2021
    Лунный календарь покупок с 12 по 20 апреля 2021 года
    БердскБурлящие реки с полей затопили военный городок в Бердске: На видео - автомобили "по колено" в воде
    9:05:59 4/12/2021
    Бурлящие реки с полей затопили военный городок в Бердске: На видео - автомобили "по колено" в воде
    Кому нельзя есть косточковые фрукты в апреле и мае, рассказал Роспотребнадзор
    8:44:34 4/12/2021
    Кому нельзя есть косточковые фрукты в апреле и мае, рассказал Роспотребнадзор
    Пожарный погиб при крупном огненном ЧП на «Невской мануфактуре»
    8:39:15 4/12/2021
    Пожарный погиб при крупном огненном ЧП на «Невской мануфактуре»
    Скрыть объявление