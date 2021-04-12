Жениха и невесту свадебного кортежа срочно разыскивает полиция в Новосибирске из-за скандального видео в день свадьбы

Обвинили в нарушении ПДД свадебный кортеж прохожие в Новосибирске. Инцидент произошел на улице Сибиряков-Гвардейцев 11 апреля. Видео снято и опубликовано в социальной сети.
— Кортеж, украшенный шарами и лентами, двигался в сторону площади Маркса. Пассажиры колонны, которые торчали наполовину из окон, известили участников потока о радостном событии. Будьте внимательны! — сообщил автор в группе "АСТ-54", куда и выложил видео.
На кадрах видно, как свадебный кортеж объезжает пробку по трамвайным путям. Из-за этого другим автомобилям пришлось выехать на полосу встречного движения. Также замечено, что пассажира свадебного авто в это время счастливы. Возможно, помог алкоголь.
Как прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, сотрудники ГИБДД устанавливают лица, которые участвовали в массовом нарушении ПДД.
- Полком ДПС ГИБДД проводится проверка опубликованной информации в соцсетях, устанавливаются лица, участвующие в массовом нарушении ПДД. По окончании административного расследования, будет принято решение о привлечении данных лиц к ответственности, - заверили в Главке.
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