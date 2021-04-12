Жениха и невесту свадебного кортежа срочно разыскивает полиция в Новосибирске из-за скандального видео в день свадьбы
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
12.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость
Яндекс.ДиректКвартира на Кипре в рассрочку 5 летnorth-kipr.top Проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф/Скрыть объявлениеЧарджбек, вернем деньги от брокераalbionlawyer.com Скрыть объявлениеПрорыв в компании inСruises!promlmnaavtopilote.ru Скрыть объявлениеНедвижимость в Гюзельюртеturk.estate Скрыть объявление

Жениха и невесту свадебного кортежа срочно разыскивает полиция в Новосибирске из-за скандального видео в день свадьбы

5:06:244/12/2021Фото: АСТ — 54
0

Свадебный автомобиль объезжал пробку по трамвайным путям. Из-за этого другим автовладельцам пришлось вылетать на полосу встречного движения.

На видео к посту видно, как свадебный кортеж объезжает пробку по трамвайным путям

Обвинили в нарушении ПДД свадебный кортеж прохожие в Новосибирске. Инцидент произошел на улице Сибиряков-Гвардейцев 11 апреля. Видео снято и опубликовано в социальной сети.

— Кортеж, украшенный шарами и лентами, двигался в сторону площади Маркса. Пассажиры колонны, которые торчали наполовину из окон, известили участников потока о радостном событии. Будьте внимательны! — сообщил автор в группе "АСТ-54", куда и выложил видео.

На кадрах видно, как свадебный кортеж объезжает пробку по трамвайным путям. Из-за этого другим автомобилям пришлось выехать на полосу встречного движения. Также замечено, что пассажира свадебного авто в это время счастливы. Возможно, помог алкоголь.

Как прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, сотрудники ГИБДД устанавливают лица, которые участвовали в массовом нарушении ПДД.

- Полком ДПС ГИБДД проводится проверка опубликованной информации в соцсетях, устанавливаются лица, участвующие в массовом нарушении ПДД. По окончании административного расследования, будет принято решение о привлечении данных лиц к ответственности, - заверили в Главке.


Дорогие читатели, если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram. Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru. Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
розыскПДДвстречкасвадебный кортеж
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Найдут?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    БердскВ Бердске открыты вакансии от Новосибирской птицефабрики. Вас ждут!
    4:50:06 4/12/2021
    В Бердске открыты вакансии от Новосибирской птицефабрики. Вас ждут!
    Перелеты в Турцию из России могут закрыть 12 апреля - подробности
    4:45:20 4/12/2021
    Перелеты в Турцию из России могут закрыть 12 апреля - подробности
    Кремль опроверг запрос о переговорах Зеленского с Путиным
    4:33:54 4/12/2021
    Кремль опроверг запрос о переговорах Зеленского с Путиным
    Все о зараженных и умерших от коронавируса за сутки на 12 апреля в России
    4:27:14 4/12/2021
    Все о зараженных и умерших от коронавируса за сутки на 12 апреля в России
    БердскКуда жаловаться родителям на поборы в детском саду, объяснил новый директор управления образования Бердска Михаил Каркавин
    4:23:01 4/12/2021
    Куда жаловаться родителям на поборы в детском саду, объяснил новый директор управления образования Бердска Михаил Каркавин
    Мать узнала в невесте сына давно потерянную дочь
    4:19:08 4/12/2021
    Мать узнала в невесте сына давно потерянную дочь
    БердскПо традиции яйца дорожают к Пасхе: Штука взлетела на 5 рублей, а десяток на 50 рублей в магазинах Бердска
    4:17:40 4/12/2021
    По традиции яйца дорожают к Пасхе: Штука взлетела на 5 рублей, а десяток на 50 рублей в магазинах Бердска
    Вербное воскресенье 2021: какие традиции должны соблюдать в Великий православный праздник 25 апреля
    4:15:03 4/12/2021
    Вербное воскресенье 2021: какие традиции должны соблюдать в Великий православный праздник 25 апреля
    БердскПрокольный апрель: Сколько стоит поменять колесо и что происходит с машиной после попадания в яму на дороге Бердска, рассказал эксперт
    4:07:08 4/12/2021
    Прокольный апрель: Сколько стоит поменять колесо и что происходит с машиной после попадания в яму на дороге Бердска, рассказал эксперт
    БердскВ Бердске спортивный самолет A-22L пролетел в 2-х метрах над головой рыбаков. Как накажут летчика, стало известно
    3:59:42 4/12/2021
    В Бердске спортивный самолет A-22L пролетел в 2-х метрах над головой рыбаков. Как накажут летчика, стало известно