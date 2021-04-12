Медики не смогли поднять труп в пакете возле больницы - помог прохожий

В соцсетях появилось видео, как медики, уронившие труп в пакете, не смогли его поднять. Автор видео Сергей Супруненко прокомментировал так:
«Ужас, что происходит у нас в больницах, как экономят на специальных службах!»
Инциднет произошел в Ханты-Мансийске возле окружной больницы. На помощь медикам, пытавшихся несколько раз безуспешно поднять тело с земли, пришел случайный прохожий. Он помог врачам затащить умершего на каталку.
Пользователи соцсетей рассказали под постом, что такое в городе происходит регулярно - трупы возят на каталках.
По факту нарушения транспортировки тела проводится служебная проверка Департаментом здравоохранения Югры, сообщили в комментариях представители регионального минздрава.
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