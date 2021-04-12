Перелеты в Турцию из России могут закрыть 12 апреля - подробности

Министры Турции по культуре и туризму Мехмета Эрсоя и иностранных дел Мевлюта Чавушоглу экстренно летят в Москву. Планируется, что сегодня, 12 апреля, решится судьба авиасообщения между Россией и Турцией.
Ситуация в сфере туризма Турции и России обострена возможным закрытием страны из-за коронавируса. Если страна, в которую летает на отдых основная масса россиян, закроется на лето 2021, туризм обеих стран будет выглядеть очень плачевно. Ведь российские курорты, мягко говоря, переполнены.
Решение об этом принимаются уже несколько дней - с 9 апреля. Премьер-министр Михаил Мишустин до сих пор не сказал, проведут ли россияне лето на берегах Турции. Предполагалось, что Турцию закроют с 12 апреля. Напомним, в Турции нашли британский штамм коронавируса. Ситуация из-за этого складывается опасная.
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