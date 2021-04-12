Перелеты в Турцию из России могут закрыть 12 апреля - подробности
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
12.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость
Яндекс.ДиректPlay Online for Freeyandex.com 18+Скрыть объявлениеКвартира на Кипре в рассрочку 5 летnorth-kipr.top Проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф/Скрыть объявлениеЮвелирный магазин Остров Сокровищ.ostrov-sokrovisch.ru Скрыть объявлениеПрорыв в компании inСruises!promlmnaavtopilote.ru Скрыть объявление

Перелеты в Турцию из России могут закрыть 12 апреля - подробности

4:45:204/12/2021Фото: pixabay.com
0

Если страна, в которую летает на отдых основная масса россиян, закроется на лето 2021, туризм обеих стран будет выглядеть очень плачевно. Ведь российские курорты, мягко говоря, переполнены.

Глава МИД и министр туризма Турции сегодня в Москве начинают переговоры о судьбе авиарейсов с российскими туристами: на исход может повлиять новый важный фактор

Министры Турции по культуре и туризму Мехмета Эрсоя и иностранных дел Мевлюта Чавушоглу экстренно летят в Москву. Планируется, что сегодня, 12 апреля, решится судьба авиасообщения между Россией и Турцией.

Ситуация в сфере туризма Турции и России обострена возможным закрытием страны из-за коронавируса. Если страна, в которую летает на отдых основная масса россиян, закроется на лето 2021, туризм обеих стран будет выглядеть очень плачевно. Ведь российские курорты, мягко говоря, переполнены.

Решение об этом принимаются уже несколько дней - с 9 апреля. Премьер-министр Михаил Мишустин до сих пор не сказал, проведут ли россияне лето на берегах Турции. Предполагалось, что Турцию закроют с 12 апреля. Напомним, в Турции нашли британский штамм коронавируса. Ситуация из-за этого складывается опасная.

Дорогие читатели, если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram. Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru. Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.


Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
туризмпереговорытурциятуроператор
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Хотите в Турцию, на отдых?

    Аноним, 12 апреля 2021 6:02:37
    НВР:
    нет
    0
    0
    Ответить

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Медики не смогли поднять труп в пакете возле больницы - помог прохожий
6:15:24 4/12/2021
Медики не смогли поднять труп в пакете возле больницы - помог прохожий
13 апреля – начало поста у мусульман: календарь питания в Рамадан 2021 в Москве и Казани
5:20:59 4/12/2021
13 апреля – начало поста у мусульман: календарь питания в Рамадан 2021 в Москве и Казани
Телефон за 20 000 руб. украли у сверстника 2 мальчика в Новосибирске. СК завел уголовное дело на ребят
5:19:11 4/12/2021
Телефон за 20 000 руб. украли у сверстника 2 мальчика в Новосибирске. СК завел уголовное дело на ребят
Жениха и невесту свадебного кортежа срочно разыскивает полиция в Новосибирске из-за скандального видео в день свадьбы
5:06:24 4/12/2021
Жениха и невесту свадебного кортежа срочно разыскивает полиция в Новосибирске из-за скандального видео в день свадьбы
БердскВ Бердске открыты вакансии от Новосибирской птицефабрики. Вас ждут!
4:50:06 4/12/2021
В Бердске открыты вакансии от Новосибирской птицефабрики. Вас ждут!
Перелеты в Турцию из России могут закрыть 12 апреля - подробности
4:45:20 4/12/2021
Перелеты в Турцию из России могут закрыть 12 апреля - подробности
Кремль опроверг запрос о переговорах Зеленского с Путиным
4:33:54 4/12/2021
Кремль опроверг запрос о переговорах Зеленского с Путиным
Все о зараженных и умерших от коронавируса за сутки на 12 апреля в России
4:27:14 4/12/2021
Все о зараженных и умерших от коронавируса за сутки на 12 апреля в России
БердскКуда жаловаться родителям на поборы в детском саду, объяснил новый директор управления образования Бердска Михаил Каркавин
4:23:01 4/12/2021
Куда жаловаться родителям на поборы в детском саду, объяснил новый директор управления образования Бердска Михаил Каркавин
Мать узнала в невесте сына давно потерянную дочь
4:19:08 4/12/2021
Мать узнала в невесте сына давно потерянную дочь