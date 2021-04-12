По традиции яйца дорожают к Пасхе: Штука взлетела на 5 рублей, а десяток на 50 рублей в магазинах Бердска
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По традиции яйца дорожают к Пасхе: Штука взлетела на 5 рублей, а десяток на 50 рублей в магазинах Бердска

4:17:404/12/2021,Анастасия СолодковаФото: Курьер. Среда. Бердск
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По официальным данным, стоимость куриных яиц за месяц в России выросла на 32%. Новосибирские статистики отмечают более скромный скачок — на 7,2%. ФАС начала проверку обоснованности роста цен.

Яйца перед Пасхой всегда дорожают в Бердске

Горожан удивили цены на яйца в магазинах Бердска. В апреле ценники переписали существенно в сторону увеличения. На некоторых магазинных полках цифры подскочили до 100 рублей и выше.

Неужели птицефабрики уже отреагировали на грядущую Пасху, когда бердчане массово красят и поедают яйца, пекут куличи с их использованием? Но до праздника еще три недели — православную Пасху отмечают в 2021 году 2 мая. А значит, к концу апреля цены на яйца могут еще взлететь в бердских магазинах.

Анализ показывает, что весной и в конце года яйца дорожают всегда. Это объясняется спросом. Летом и осенью яйца дешевеют, потому что появляются конкуренты торговых сетей — домашние птичники, а кроме того, в это время у россиян «меняются вкусы» в связи с отпусками и переходом на другие сезонные продукты питания. Предполагают, что к стремительному росту цен может привести подорожание кормов и завозных лекарств для птицы.

ФАС проверит яйца

По данным Росстата, куриные яйца в России за 2020 год подорожали на 15,1%. А за март 2021-го в сравнении с тем же прошлогодним месяцем — более чем на 30%. Сей факт заинтересовал Федеральную антимонопольную службу, которая в начале апреля начала проверку обоснованности повышения цен на яйца. Как сообщили в ФАС, проверят крупных российских производителей и популярные торговые сети.

Птицеводы тут же заявили о сдерживании стоимости яиц, а Минсельхоз пообещал до осени компенсировать часть затрат производителей. Между тем, по данным Росстата, в марте по отношению к февралю цены на яйца в России выросли на 5,32%, а по отношению к марту 2020-го — на 32,11%.

В рост пошли ценники на яйца и в Новосибирской области. По данным Новосибирскстата, марте 2021 года цены на потребительском рынке Новосибирской области по сравнению с февралем 2021 года повысились на 0,6%, в том числе на продовольственные товары – на 0,4%. В частности куриные яйца подорожали на 7,2%,

При этом дефицита куриных яиц ни в Бердске, ни в Новосибирской области статистики не заметили, так что рост цен обусловлен, отнюдь, не снижением производства этого продукта.

 

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Цены на яйца в Бердске зашкаливают

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