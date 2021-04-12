Магнитные бури этой недели с 12 по 18 апреля 2021: точные даты и когда будет очень мощный геоудар
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Магнитные бури этой недели с 12 по 18 апреля 2021: точные даты и когда будет очень мощный геоудар

6:20:424/12/2021Фото: Flickr
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Откажитесь от вредных привычек. Больше гуляйте, имейте всегда под рукой необходимые вам лекарства, не пропускайте их прием.

магнитная буря
Ожидается одна сильная магнитная буря

На этой неделе апреля 2021 года, в период с 16 по 18 апреля включительно ожидается сильная магнитная буря с силой ударов 5 баллов. Пик бури придется на 17 апреля.

скриншот
Фото: tesis.lebedev

Почти двое суток метеозависимым придется справляться с такими недомоганиями, как головные боли, повышение и падение артериального давления, обострение имеющихся хронических заболеваний, боли в суставах, тошнота, апатия, раздражительность и нервозность. Особо стоит опасаться людям с психическими нарушениями.

Нельзя а период магнитных бурь перегружать свой организм активными занятиями спортом, употреблять жирную и жареную пищу, в том числе фаст-фуд и другие трудно перевариваемые продукты. Лучше ввести в рацион больше овощей. фруктов, нежирного мяса и воды.

Откажитесь от вредных привычек. Больше гуляйте, имейте всегда под рукой необходимые вам лекарства, не пропускайте их прием. Можно принимать успокоительные травяные сборы, хорошо помогает чай с мятой, ромашкой, мелиссой. Можно приобрести валериану и настойку пустырника.

Многим хорошо помогают теплые ванны перед сном и контрастный душ вечером.

Возьмите себе за правило каждое утро делать разминку и гимнастику. Нормализуйте ваш режим дня, не засиживайтесь перед сном у телевизора и в гаджетах. Постарайтесь высыпаться, проветривайте перед сном. Постарайтесь сохранять бодрость духа - правильный настрой помогает пережить негативное влияние магнитных бурь.

 

 

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