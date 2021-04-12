Телефон за 20 000 руб. украли у сверстника 2 мальчика в Новосибирске. СК завел уголовное дело на ребят

Уголовное дело по факту кражи мобильного телефона завел Железнодорожный межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области. Дело заведено по признакам преступления, предусмотренного п. «а», «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ - грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия не опасного для жизни или здоровья.
Уже известно, что вечером 09 апреля в Новосибирске во дворе дома по ул. Семьи Шамшиных 2 подростка 13 и 14 лет угрожали 12-летнему мальчику, а после украли мобильный телефон. Правоохранителям удалось оперативно вычислить и задержать малолетних преступников.
- Несовершеннолетние стоят на профилактическом учете в отделе полиции в связи с ранее совершенными противоправными деяниями. В ходе предварительного следствия будет, в том числе, дана оценка действиям сотрудников полиции, на предмет достаточности проведения профилактической работы с несовершеннолетними, - отметили в ведомстве.
Отмечается, что 14-летнему подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В отношении второго фигуранта уголовного по делу организован сбор материалов для применения к нему мер воспитательного воздействия и помещения в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел.
- Следователем выполнен в полном объеме комплекс первоначальных следственных действий, назначены необходимые экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается, - уточнили в СК.