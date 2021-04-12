Единый проездной с безлимитным тарифом запустили с 12 апреля 2021 года в Новосибирске

С 12 апреля 2021 года в транспортной системе "Электронный проездной - Новосибирск" начнет действовать Единая транспортная карта с тарифом "Безлимитный". Об этом в понедельник сообщили в мэрии столицы Сибири.
"Подключить тарифный план «Безлимитный» можно на любую ЕТК (кроме карт онлайн), в т. ч. на брелок AIRTAG (вид транспортных карт, исполнен в красном цвете). Для подключения тарифного плана «Безлимитный» достаточно обратиться к кассиру метрополитена и внести сумму на карту недостающую до 2450 рублей, после чего кассир метрополитена проведет подключение тарифного плана и выдаст соответствующий чек, где будет указана дата окончания действия тарифного плана", - пояснили в мэрии.
В администрации Новосибирска рассказали, что тарифный план «Безлимитный» подключается сроком на 30 календарных дней с момента подключения тарифа. Продлить на следующий месяц можно не ранее чем за 10 дней до окончания текущего оплаченного периода в кассах метрополитена.
"Отключить тарифный план «Безлимитный» можно только по истечении подключенных 30 календарных дней. Для отключения тарифного план необходимо обратиться с картой к кассиру метрополитена и сообщить о намерение отключения тарифа", - уточнили в новосибирской мэрии.
Оплата, как в наземном транспорте, так и в метрополитене допускается только за одного пассажира, напомнили в МУП "Пассажиртрансснаб".
Тарифный план «Безлимитный» принимается к оплате на всех муниципальных маршрутах по регулируемым тарифам (трамвай, троллейбус и одно-двухзначные автобусные маршруты) и в метрополитене. Тарифный план не действует на пригородных автобусных маршрутах (трёхзначные номера маршрутов) и маршрутных такси.
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