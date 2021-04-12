Единый проездной с безлимитным тарифом запустили с 12 апреля 2021 года в Новосибирске
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Единый проездной с безлимитным тарифом запустили с 12 апреля 2021 года в Новосибирске

6:33:534/12/2021Фото: vk.com/nso
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Такая карта принимается к оплате на всех муниципальных маршрутах - трамвай, троллейбус, автобус и в метрополитене. Тарифный план не действует также на пригородных автобусных маршрутах.

люди
Тарифный план «Безлимитный» подключается сроком на 30 календарных дней с момента подключения тарифа

С 12 апреля 2021 года в транспортной системе "Электронный проездной - Новосибирск" начнет действовать Единая транспортная карта с тарифом "Безлимитный". Об этом в понедельник сообщили в мэрии столицы Сибири.

"Подключить тарифный план «Безлимитный» можно на любую ЕТК (кроме карт онлайн), в т. ч. на брелок AIRTAG (вид транспортных карт, исполнен в красном цвете). Для подключения тарифного плана «Безлимитный» достаточно обратиться к кассиру метрополитена и внести сумму на карту недостающую до 2450 рублей, после чего кассир метрополитена проведет подключение тарифного плана и выдаст соответствующий чек, где будет указана дата окончания действия тарифного плана", - пояснили в мэрии.

В администрации Новосибирска рассказали, что тарифный план «Безлимитный» подключается сроком на 30 календарных дней с момента подключения тарифа. Продлить на следующий месяц можно не ранее чем за 10 дней до окончания текущего оплаченного периода в кассах метрополитена.

"Отключить тарифный план «Безлимитный» можно только по истечении подключенных 30 календарных дней. Для отключения тарифного план необходимо обратиться с картой к кассиру метрополитена и сообщить о намерение отключения тарифа", - уточнили в новосибирской мэрии.

Оплата, как в наземном транспорте, так и в метрополитене допускается только за одного пассажира, напомнили в МУП "Пассажиртрансснаб".

Тарифный план «Безлимитный» принимается к оплате на всех муниципальных маршрутах по регулируемым тарифам (трамвай, троллейбус и одно-двухзначные автобусные маршруты) и в метрополитене. Тарифный план не действует на пригородных автобусных маршрутах (трёхзначные номера маршрутов) и маршрутных такси.

 

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