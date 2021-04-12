Нерабочие дни между майскими праздниками с 3 по 8 мая одобряет ли Кремль, стало известно
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Нерабочие дни между майскими праздниками с 3 по 8 мая одобряет ли Кремль, стало известно

6:53:354/12/2021Фото: kremlin.ru
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Возможное увеличение выходных в мае рассматривалось как мера профилактики третьей волны коронавируса, которые использовали бы для вакцинации.

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Дмитрий Песков не подтвердил информацию о том, что дни между майскими праздниками планируется сделать нерабочими

Предполагалось, что российские власти объявят промежуток между майскими праздниками в 2021 году выходными днями. Однако в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил эту информацию.

«Нет, я не могу это подтвердить. У нас, честно говоря, есть рабочие планы на это время», - заявил представитель Кремля, добавив, что ему пока что ничего не известно о подготовке подобного решения.

По его словам  эпидобстановка «достаточно гибкая» и правительственный штаб принимает все соответствующие решения.

По календарю в мае 2021-го россияне будут отдыхать с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая.

Возможное увеличение выходных на майские праздники рассматривалось как мера профилактики третьей волны коронавируса, которые использовали бы для вакцинации.

 

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