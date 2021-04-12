Нерабочие дни между майскими праздниками с 3 по 8 мая одобряет ли Кремль, стало известно

Предполагалось, что российские власти объявят промежуток между майскими праздниками в 2021 году выходными днями. Однако в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил эту информацию.
«Нет, я не могу это подтвердить. У нас, честно говоря, есть рабочие планы на это время», - заявил представитель Кремля, добавив, что ему пока что ничего не известно о подготовке подобного решения.
По его словам эпидобстановка «достаточно гибкая» и правительственный штаб принимает все соответствующие решения.
По календарю в мае 2021-го россияне будут отдыхать с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая.
Возможное увеличение выходных на майские праздники рассматривалось как мера профилактики третьей волны коронавируса, которые использовали бы для вакцинации.
Дорогие читатели, если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!
Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.
Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru.