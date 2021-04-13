Репетитор похитил ребенка и снял 3 млн рублей с карты его отца

29-летнего уроженца Казахстана обвиняют в похищении ребенка. Мужчину арестовали.
По версии следствия, он заманил 13-летнего мальчика в такси и увез в неизвестном направлении.
Когда ребенок не вернулся из школы, родители обратились с заявлением в полицию. Но не только по поводу исчезновения сына. Оказалось, что из квартиры пропали сотовый телефон и 3 млн рублей. Выяснилось также, что через планшет отца ребенка он перевел пропавшие деньги себе на карту и обналичил их в Москве.
Как установили следователи, мальчик в тот день появлялся на территории школы, но в здание не заходил. Подростка обнаружили в Свердловской области.
Как сообщает ТАСС, обвиняемый в киднеппинге мужчина был репетиром ребенка, которого похитил. Возможно, он использовал подростка для перевода денег. Сейчас это выясняют правоохранители.
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