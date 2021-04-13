Лошади "унавозили" тротуар и парк в Бердске: Кто должен убирать фекалии любимых питомцев с улицы, ответили в АТИ
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Лошади "унавозили" тротуар и парк в Бердске: Кто должен убирать фекалии любимых питомцев с улицы, ответили в АТИ

11:49:224/13/2021,Маргарита МартыноваФото: Курьер. Среда. Бердск
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"Если теперь ещё появились лошади, то тут нужно выяснять, где дворники в парке, в городе", - рассуждает Павел Дятлов.

Как правильно выгуливать лошадь в городе выясняли в АТИ Бердска

В Бердске к проблеме выгула собак неожиданно добавилась проблема выгула лошадей. - Я, конечно, все понимаю по поводу оттаявших собачьих куч, но кто уберёт за лошадью, которая «унавозила» весь тротуар на Микрорайоне? - спрашивает в соцсетях Бердска девушка. Бердчане посовещались и решили, что только дожди смогут помыть тротуар в нашем городе. Несколько вариантов, кого назначить ответственным по уборке, все же предложили.

Анастасия: - Это ж удобрение, нет? Объявление напиши, может дачники себе в огороды растащат. Владимир: - Ну если у нас чиновник из Бурятии на видеосовещании с Мишустиным закрепил планшет на стуле, а стул положил на стол - очевидно, все специалисты по лошадям заняты. Убирать будет дождь.

Дмитрий:
- Дождями смоет, наверное.
Эдуард:
- Ёжик уберет туманной ночью.
Екатерина:
- И в парке пусть идёт убирать тоже.

Директора АТИ Бердска Павел Дятлов прокомментировал ситуацию «Курьер. Среда. Бердск» 12 апреля:
- Все бердчане любят животных. За своими собаками жители города убирают всегда и как следует. Я недавно был в парке и видел результат уборки. Город просто устал от бессовестных владельцев собак. Если теперь ещё появились лошади, то тут нужно выяснять, где дворники в парке, в городе. И конкретно ответственному за уборку данной территории предъявлять претензии. Директору парка, директору УК, чей тротуар грязный. Или самим брать в руки лопаты и убирать. Если есть возможность установить владельца животного, то тогда можно пожаловаться и в АТИ. Лошади в городе - это гораздо серьезней собак. Убирать надо за всеми, кого мы любим, - рассказал Павел Викторович.

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