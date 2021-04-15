Искрометные открытки на Международный день культуры 15 апреля и замечательные поздравления

Чтобы каждый человек мог почувствовать и увидеть всё прекрасное этого мира, проникнуться культурой истории и современности, а также внести свою лепту в развитие культуры, ежегодно 15 апреля на нашей планете отмечают праздник — Международный день культуры.
Этот праздник принято отмечать с 1935 года, именно тогда международным договором «Об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников», известным как Пакт Рериха и был учреждён этот торжественный день.
Традицией праздника является поднятие Знамени Мира и поздравления всех работников культурной сферы.
Международный день культуры
Сегодня дружно отмечаем,
Красивых творческих задумок
Мы мастерам сейчас желаем.
Красивых, ярких постановок,
Хороших песен, добрых слов,
Пусть муза никогда не снимет
Своих с вас творческих оков.
Пусть вдохновение не покинет
И раскрывается талант,
Служитель творчества, культуры
Ведь настоящий бриллиант.
С международным днем культуры
Спешу тебя поздравить,
Поменьше дней пустых и хмурых,
Все грустное — исправить!
В твоем ответственном труде —
Успехов и везенья,
Побольше радостей в судьбе
И супер настроенья!
С Международным днем культуры!
Пусть вдохновенным будет всё вокруг,
Желаю, чтобы волны счастья захлестнули,
Мечты исполнятся пусть вдруг.
Желаю, чтобы творчество повсюду
Тебе дарило радость и любовь,
Чтоб каждый день был словно чудо,
Чтоб приходили силы вновь и вновь.
Источник: pozdravok.ru