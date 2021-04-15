Искрометные открытки на Международный день культуры 15 апреля и замечательные поздравления
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Искрометные открытки на Международный день культуры 15 апреля и замечательные поздравления

7:03:344/15/2021Фото: bipbap.ru
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Прекрасные открытки и поздравления для тех, кто любит ходить в театры, кино, музеи и выставки. Поздравьте ваших близких!

С Международным днем культуры - 15 апреля 2021 года
С Международным днем культуры - 15 апреля 2021 года

Чтобы каждый человек мог почувствовать и увидеть всё прекрасное этого мира, проникнуться культурой истории и современности, а также внести свою лепту в развитие культуры, ежегодно 15 апреля на нашей планете отмечают праздник — Международный день культуры.

Этот праздник принято отмечать с 1935 года, именно тогда международным договором «Об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников», известным как Пакт Рериха и был учреждён этот торжественный день.

Традицией праздника является поднятие Знамени Мира и поздравления всех работников культурной сферы.

С Международным днем культуры - 15 апреля 2021 года
С Международным днем культуры - 15 апреля 2021 года

Международный день культуры
Сегодня дружно отмечаем,
Красивых творческих задумок
Мы мастерам сейчас желаем.

Красивых, ярких постановок,
Хороших песен, добрых слов,
Пусть муза никогда не снимет
Своих с вас творческих оков.

Пусть вдохновение не покинет
И раскрывается талант,
Служитель творчества, культуры
Ведь настоящий бриллиант.

С Международным днем культуры - 15 апреля 2021 года
С Международным днем культуры - 15 апреля 2021 года

С международным днем культуры
Спешу тебя поздравить,
Поменьше дней пустых и хмурых,
Все грустное — исправить!

В твоем ответственном труде —
Успехов и везенья,
Побольше радостей в судьбе
И супер настроенья!

С Международным днем культуры - 15 апреля 2021 года
С Международным днем культуры - 15 апреля 2021 года

С Международным днем культуры!
Пусть вдохновенным будет всё вокруг,
Желаю, чтобы волны счастья захлестнули,
Мечты исполнятся пусть вдруг.

Желаю, чтобы творчество повсюду
Тебе дарило радость и любовь,
Чтоб каждый день был словно чудо,
Чтоб приходили силы вновь и вновь.

С Международным днем культуры - 15 апреля 2021 года
С Международным днем культуры - 15 апреля 2021 года

Источник: pozdravok.ru

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