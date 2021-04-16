Слова любви в открытках для героев на День ветеранов МВД 17 апреля 2021
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Слова любви в открытках для героев на День ветеранов МВД 17 апреля 2021

7:54:574/16/2021Фото: bipbap
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Опыт и знания, а также ценные рекомендации, которыми делятся ветераны с новыми сотрудниками органов, позволяют более оперативно и эффективно решать серьезные вопросы.

С Днем ветеранов МВД - 17 апреля 2021 года
С Днем ветеранов МВД - 17 апреля 2021 года

Это совсем молодой, но очень нужный праздник. Чествовать ветеранов МВД, которые всю свою жизнь стояли на защите граждан великой России — такую традицию предложил ввести министр МВД в 2011 году. А 17 апреля было выбрано в связи с тем, что именно в этот день за 20 лет до установления нового праздника, был образован и начал действовать Совет ветеранов МВД.

Мудрость старшего поколения и инициатива молодежи неразрывно связаны у служащих МВД. Опыт и знания, а также ценные рекомендации, которыми делятся ветераны с новыми сотрудниками органов, позволяют более оперативно и эффективно решать серьезные вопросы. А в праздник заслуженные награды в торжественной обстановке вручаются самым активным ветеранам. А затем, конечно, организуются праздничные концерты.

С Днем ветеранов МВД - 17 апреля 2021 года
С Днем ветеранов МВД - 17 апреля 2021 года

Бывших полицейских не бывает,
Так любой нам скажет ветеран,
Я вас с праздником сегодня поздравляю
И здоровья пожелаю вам.

Несмотря на годы и седины
Руку вы протянете в беде,
Никогда свой пост не покидают
Наши ветераны МВД.

Сил и бодрости желаю вам на годы,
Скуки и усталости не знать,
Вам желаю свой богатый опыт
Полицейским молодым передавать.

С Днем ветеранов МВД - 17 апреля 2021 года
С Днем ветеранов МВД - 17 апреля 2021 года

День ветеранов МВД
Страна великая справляет,
Всех тех, кто службе жизнь отдал,
Сегодня с честью поздравляем.

Желаем вам счастливых лет,
Добра и крепкого здоровья.
Хранит пускай вас всех судьба
И ангел ваш у изголовья.

Вам низкий нынче всем поклон,
За годы службы и отвагу,
За то, что были вы верны
Всегда державе и присяге.

С Днем ветеранов МВД - 17 апреля 2021 года
С Днем ветеранов МВД - 17 апреля 2021 года

Служить Отечеству бывает трудно,
Знать надо что, когда и где.
Так «С праздником!» — кричим мы дружно.
С Днём Ветеранов МВД!

С Днем ветеранов МВД - 17 апреля 2021 года
С Днем ветеранов МВД - 17 апреля 2021 года

Эта служба и опасна,
И, как водится, трудна.
Вы служили не напрасно,
Ваша опытность видна!

Вам почет большой положен,
Ветераны МВД,
А еще устроить можно
Песни, пляски и т. д.

Стол накрыть, налить и выпить
За успехи, за подруг
И за то, что неусыпен
И на пенсии ваш дух!

С Днем ветеранов МВД - 17 апреля 2021 года
С Днем ветеранов МВД - 17 апреля 2021 года

Источник: pozdravok

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