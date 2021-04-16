Открытки "Наши герои" на 17 апреля День ветеранов МВД-2021

17 апреля - День ветеранов МВД. Эксклюзивные открытки и поздравления.
Честь и слава ветеранам МВД!
Вы, себя нисколько не жалея,
Посвятили жизнь родной стране,
Рисковали, защищали и радели!
Пусть судьба воздаст вам во стократ
Мирным отдыхом с любимыми, родными!
Как медали красят ваш наряд,
Так и жизнь пусть сложится красиво!
Сколько лет отдали службе,
И по долгу, и по дружбе...
Заслужили уваженья
И по возрасту почтенья.
Сколько дел заведено
И раскрыто преступлений!
Вам здоровья, долгих лет,
Отдыхайте без зазрений!
Вы отслужили верой, правдой,
Опасности смотрели вы в глаза,
Со злом вели борьбу исправно,
Спасибо мы хотим сказать.
За наш покой за безопасность,
За героизм ваш ежедневный,
Всё это было не напрасно,
Для многих стали вы примером.
Вы и на пенсии не промах,
Всегда поможете в беде,
В ваш праздник чествуем вас снова,
С днём ветеранов МВД!
Источник: pozdravok