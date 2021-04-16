Открытки "Наши герои" на 17 апреля День ветеранов МВД-2021
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Открытки "Наши герои" на 17 апреля День ветеранов МВД-2021

11:40:144/16/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Вы отслужили верой, правдой, опасности смотрели вы в глаза, со злом вели борьбу исправно. Спасибо мы хотим сказать!

С Днем ветеранов МВД - 17 апреля 2021 года
С Днем ветеранов МВД - 17 апреля 2021 года

17 апреля - День ветеранов МВД. Эксклюзивные открытки и поздравления.

С Днем ветеранов МВД - 17 апреля 2021 года
С Днем ветеранов МВД - 17 апреля 2021 года

Честь и слава ветеранам МВД!
Вы, себя нисколько не жалея,
Посвятили жизнь родной стране,
Рисковали, защищали и радели!

Пусть судьба воздаст вам во стократ
Мирным отдыхом с любимыми, родными!
Как медали красят ваш наряд,
Так и жизнь пусть сложится красиво!

С Днем ветеранов МВД - 17 апреля 2021 года
С Днем ветеранов МВД - 17 апреля 2021 года

Сколько лет отдали службе,
И по долгу, и по дружбе...
Заслужили уваженья
И по возрасту почтенья.

Сколько дел заведено
И раскрыто преступлений!
Вам здоровья, долгих лет,
Отдыхайте без зазрений!

С Днем ветеранов МВД - 17 апреля 2021 года
С Днем ветеранов МВД - 17 апреля 2021 года

Вы отслужили верой, правдой,
Опасности смотрели вы в глаза,
Со злом вели борьбу исправно,
Спасибо мы хотим сказать.

За наш покой за безопасность,
За героизм ваш ежедневный,
Всё это было не напрасно,
Для многих стали вы примером.

Вы и на пенсии не промах,
Всегда поможете в беде,
В ваш праздник чествуем вас снова,
С днём ветеранов МВД!

С Днем ветеранов МВД - 17 апреля 2021 года
С Днем ветеранов МВД - 17 апреля 2021 года

Источник: pozdravok

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