21 апреля - Международный день секретаря 2021: самые милые открытки и добрые поздравления
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
21.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

21 апреля - Международный день секретаря 2021: самые милые открытки и добрые поздравления

11:12:314/21/2021Фото: bipbap
0

С Международным днем секретаря - 21 апреля 2021 года
С Международным днем секретаря - 21 апреля 2021 года

 

21 апреля отмечается Международный день секретаря. Предлагаем вам поздравить тех, кто причастен к делопроизводству открытками и поздравлениями к ним!

 

С Международным днем секретаря - 21 апреля 2021 года
С Международным днем секретаря - 21 апреля 2021 года

Кто начальнику напомнит
Обо всех делах его?
Секретарь — сотрудник важный,
Не забудет ничего.
Мы сегодня поздравляем
В мире всех секретарей,
Им здоровья мы желаем,
Сил и множество идей,
Пусть работают на совесть,
Никогда не устают,
А начальники за это
Пусть им премии дают!

С Международным днем секретаря - 21 апреля 2021 года
С Международным днем секретаря - 21 апреля 2021 года

Секретарь — сотрудник важный,
Должен очень много знать,
Он начальнику поможет
Все на свете успевать,
С днем секретаря поздравим
Ценных кадров мы сейчас,
День их занят, и расписан
По минутам каждый час,
Мы секретарям желаем
Не забыть про все дела,
Чтобы важная работа
Им успех лишь принесла!

С Международным днем секретаря - 21 апреля 2021 года
С Международным днем секретаря - 21 апреля 2021 года

Секретарь — почти волшебник,
Выполняет много дел;
И всегда дела доводит
До того, чего хотел.

Чёткость мысли и движенья —
Секретарский верный знак,
И без этого момента
Не случится путь никак.

Чтобы в жизни и в работе
Людям хватки не терять,
Следует всегда здоровью
Им вниманье уделять.

Будьте веселы по жизни —
Это не проходит зря;
Пусть удачная карьера
Ждёт всегда секретаря.

С Международным днем секретаря - 21 апреля 2021 года
С Международным днем секретаря - 21 апреля 2021 года

Кто все бумаги разгребет,
Изучит точно календарь,
На все звонки ответ найдет?
Конечно, это секретарь!

Желаю вам, секретари,
Чтобы ценил всегда вас босс,
Хочу вам пожелать любви,
И в жизни белых лишь полос!

Карьера вверх пускай растет
И подымается зарплата,
Пусть каждый миг вам принесет
Все то, что вам для счастья надо!

С Международным днем секретаря - 21 апреля 2021 года
С Международным днем секретаря - 21 апреля 2021 года

Пусть ваш компьютер не зависнет.
Огромных дел кирпич не тяготит вам мысли.
Задержится ваш шеф к началу трудового дня
Да лишь к обеду заглянет часа на два.
Разборки пусть всегда проходят мимо,
А вы начальством высоко ценимы.
Всегда спокойны будьте и милы,
Окладом будьте не обделены.
К успешной карьере дорогу найти!

С Международным днем секретаря - 21 апреля 2021 года
С Международным днем секретаря - 21 апреля 2021 года

Спешим тебя поздравить
Мы с Днем секретаря,
Приемную представить
Нам без тебя нельзя.

Всегда в отличной форме,
Гордимся мы тобой,
Начальство за тобою, как
За каменной стеной.

Всегда пусть шоколад
Лежит в твоем столе,
Любви, удачи, счастья
Желаем мы тебе.

С Международным днем секретаря - 21 апреля 2021 года
С Международным днем секретаря - 21 апреля 2021 года

Источник: pozdravok.ru

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
поздравленияпраздникиоткрыткимеждународный день секретаря
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Кого вы поздравите?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    21 апреля - Международный день секретаря 2021: самые милые открытки и добрые поздравления
    11:12:31 4/21/2021
    21 апреля - Международный день секретаря 2021: самые милые открытки и добрые поздравления
    БердскВице-губернатор Семка едет в Бердск: Ему покажут обновленный за 170 млн рублей водозабор
    11:10:48 4/21/2021
    Вице-губернатор Семка едет в Бердск: Ему покажут обновленный за 170 млн рублей водозабор
    Зеленский предложил Путину встречу в Донбассе
    11:01:15 4/21/2021
    Зеленский предложил Путину встречу в Донбассе
    Эк-геолог из России Клавдия Кондари стала фотомоделью в 80 лет
    10:59:23 4/21/2021
    Эк-геолог из России Клавдия Кондари стала фотомоделью в 80 лет
    Стая бездомных собак набросилась на 5-летнего ребенка в парке
    10:50:48 4/21/2021
    Стая бездомных собак набросилась на 5-летнего ребенка в парке
    Машина с сотрудниками ГИБДД провалилась под лед. Один умер
    10:37:22 4/21/2021
    Машина с сотрудниками ГИБДД провалилась под лед. Один умер
    Бердск22 апреля - 151 год Владимиру Ленину. Цветы к его ногам несут коммунисты Бердска. Присоединится ли экс-мэр Илья Потапов
    10:35:20 4/21/2021
    22 апреля - 151 год Владимиру Ленину. Цветы к его ногам несут коммунисты Бердска. Присоединится ли экс-мэр Илья Потапов
    Месяц рождения рассказывает о болезнях, заявил доктор Мясников
    10:23:31 4/21/2021
    Месяц рождения рассказывает о болезнях, заявил доктор Мясников
    Уникальные открытки на День главного бухгалтера 21 апреля и короткие поздравления
    10:10:41 4/21/2021
    Уникальные открытки на День главного бухгалтера 21 апреля и короткие поздравления
    БердскВодолазы выехали на поиски егеря охотообщества Бердска Сергея Чумака. Его лодка утонула в ледяных водах реки Мильтюш под Искитимом
    10:09:02 4/21/2021
    Водолазы выехали на поиски егеря охотообщества Бердска Сергея Чумака. Его лодка утонула в ледяных водах реки Мильтюш под Искитимом