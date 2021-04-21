21 апреля - Международный день секретаря 2021: самые милые открытки и добрые поздравления

21 апреля отмечается Международный день секретаря. Предлагаем вам поздравить тех, кто причастен к делопроизводству открытками и поздравлениями к ним!
Кто начальнику напомнит
Обо всех делах его?
Секретарь — сотрудник важный,
Не забудет ничего.
Мы сегодня поздравляем
В мире всех секретарей,
Им здоровья мы желаем,
Сил и множество идей,
Пусть работают на совесть,
Никогда не устают,
А начальники за это
Пусть им премии дают!
Секретарь — сотрудник важный,
Должен очень много знать,
Он начальнику поможет
Все на свете успевать,
С днем секретаря поздравим
Ценных кадров мы сейчас,
День их занят, и расписан
По минутам каждый час,
Мы секретарям желаем
Не забыть про все дела,
Чтобы важная работа
Им успех лишь принесла!
Секретарь — почти волшебник,
Выполняет много дел;
И всегда дела доводит
До того, чего хотел.
Чёткость мысли и движенья —
Секретарский верный знак,
И без этого момента
Не случится путь никак.
Чтобы в жизни и в работе
Людям хватки не терять,
Следует всегда здоровью
Им вниманье уделять.
Будьте веселы по жизни —
Это не проходит зря;
Пусть удачная карьера
Ждёт всегда секретаря.
Кто все бумаги разгребет,
Изучит точно календарь,
На все звонки ответ найдет?
Конечно, это секретарь!
Желаю вам, секретари,
Чтобы ценил всегда вас босс,
Хочу вам пожелать любви,
И в жизни белых лишь полос!
Карьера вверх пускай растет
И подымается зарплата,
Пусть каждый миг вам принесет
Все то, что вам для счастья надо!
Пусть ваш компьютер не зависнет.
Огромных дел кирпич не тяготит вам мысли.
Задержится ваш шеф к началу трудового дня
Да лишь к обеду заглянет часа на два.
Разборки пусть всегда проходят мимо,
А вы начальством высоко ценимы.
Всегда спокойны будьте и милы,
Окладом будьте не обделены.
К успешной карьере дорогу найти!
Спешим тебя поздравить
Мы с Днем секретаря,
Приемную представить
Нам без тебя нельзя.
Всегда в отличной форме,
Гордимся мы тобой,
Начальство за тобою, как
За каменной стеной.
Всегда пусть шоколад
Лежит в твоем столе,
Любви, удачи, счастья
Желаем мы тебе.
Источник: pozdravok.ru