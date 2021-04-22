Срочно ждем фото! Новый фотомарафон «Мои герои» запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Присылайте фото ваших героев: прадедов и прабабушек, дедов и бабушек, отцов и матерей, детей войны и всех, кто помог в Победе над фашизмом. Принимаем и фото людей военных и послевоенных лет, связанных с вами и нашим любимым городом. Да, пандемия принесла много изменений, и уже второй год как не будет проходить «Бессмертный полк». Но мы помним и знаем своих героев. Расскажите о них и вы на страницах газеты и сайта. Не забудьте подписать имя, фамилию, возраст человека на фото.
Высылайте на bkurer@mail.ru с пометкой «Мои герои». Фото мы будем публиковать по мере поступления на сайте, в нашей группе в соцсети ВКонтакте, в текущих номерах газеты.
К 9 мая мы опубликуем фотомарафон «Мои герои» отдельным проектом в газете «Курьер.Среда.Бердск».
Внимание! Присылая в нашу редакцию фотографию, вы даете согласие на ее публикацию на наших медийных площадках, а также соглашаетесь на распространение персональных данных – имени и фамилии, возраста.
Фото УЖЕ начинаем принимать! Высылать можно до 2 мая 2021 года. Ждем!