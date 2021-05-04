Малыш в одних трусиках бродил по балкону, пока пьяный папа спал. Смотрите видео
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Малыш в одних трусиках бродил по балкону, пока пьяный папа спал. Смотрите видео

3:03:215/4/2021Фото: скриншот видео
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Полицейские оперативно отреагировали на видео и приехали на место происшествия. Дверь в квартиру пришлось взломать - в ней отдыхали и другие люди.

В Приамурье полицейские вскрыли квартиру, чтобы спасти ребенка

Пресс-служба управления МВД по Амурской области сообщила о спасении малыша 3 мая. Ранее в сети появилось видео, на котором ребенок в одних трусиках гуляет по балкону. В этот момент на полу спал мужчина.

Как стало известно, во время мониторинга интернета полицейские обнаружили видео с ребенком из многоэтажки. Полицейские срочно прибыли на указанный адрес.

- Для того, чтобы попасть в квартиру, полицейским и спасателям пришлось вскрыть входную дверь, так как на требования ее открыть никто не реагировал, - сообщает пресс-служба Главка.

Выяснилось, что в указанной квартире с 4-летним сыном живет отец. Мама ребенка живет в другом месте. Отмечается, что оба родителя состоят на профилактическом учете в ПДН и неоднократно привлекались к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Этого мальчика уже выводили из семьи.

В ходе опроса полицейскими выяснилось, что в этот раз отец ребенка, тот самый, который лежал в трусах на балконе, был пьян. В квартире, помимо него, находились посторонние люди. Правоохранители решили, что ребенку угрожает опасность и вывели малыша из квартиры. Ребенка поместили в социальную палату медицинского учреждения.

- Информация о произошедшем направлена в органы опеки и КДН для рассмотрения вопроса о лишении родительских прав. В отношении отца составлен протокол об административном правонарушении за неисполнение родительских обязанностей, - сообщает ведомство.

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