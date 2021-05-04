В Бердске с грузовика сдуло ветром листы профнастила. Молодая семья ищет того, кто подобрал их с дороги и увез на своем авто

Потеряла два листа профнастила молодая семья в поселке Боровом Бердска.
Как рассказали пользователи в социальных сетях, листы из грузовика сдуло ветром.
- Видели, как мужчина оперативно сгрузил их себе в автомобиль и спокойно удалился. Верните пожалуйста, будьте человеком! Надеюсь на вашу порядочность, - поделилась в социальных сетях Юля.
Бердчане оценили ситуацию двояко. Одни восприняли произошедшее с юмором, другие посчитали, что пара в произошедшем виновата сама, а третьи и вовсе: воспользовались известной фразой: "Что упало, то пропало".
Мнения людей
- Тут недавно коту кактусом вломили, а тут целых два профлиста, ещё и зелёных, наверное. Такое добро, чувак обтрухался пару раз от счастья, наверное. Каких вы "человеков" ещё ждёте? Забудьте,- высказался бердчанин Владимир.
- Кража, однако. В полицию надо обратиться,- посчитал Вадим.
- Хозяин добра видал "умыкновение", а это уже грабёж. Хотя, негодяй тоже должен был видеть, что хозяева добра его заметили,- высказал свое мнение Роман.
- Вы в школе не учились? Что с возу упало, то пропало. В полицию? Да вы совсем? На листах есть серийный номер с документом? Чем вы докажете, что именно эти листы покупали вы? В армии учат слову: упустил (заменено на синонимичное). Не украли, не потеряли, не отобрали - упустил. Неважно как это произошло. Я когда-то работал в "Бастионе" на доставке. У меня была ужасная загрузка и нужно было впихнуть невпихуемое. Упаковка утеплителя упала и тут же ее подхватили. Её стоимость была, по-моему, 3,5 тысячи рублей что ли. Я развернулся и поехал покупать за свой счёт новую упаковку. Иначе помимо утеплителя я бы и доставку оплатил. Упустил я и платить мне - все справедливо. Досадно, но справедливо. Хотелось бы верить в человечность, но в регионах она все реже встречается, ибо там человек человеку волк,- ответил вышесказанным Макс.
- На "авито" посмотрите, там уже должно быть,- предположил Андрей.
- Крепить надо лучше, чтобы листы не разлетались,- отметил Олег.
Напомним, что верховный суд подтвердил, что брать чужие вещи считается воровством. Так, гражданским кодексом РФ ст. 227 установлено, что в случае находки потерянной или забытой вещи, нашедший незамедлительно должен сообщить об этом собственнику и возвратить найденную вещь.