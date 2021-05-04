В Бердске с грузовика сдуло ветром листы профнастила. Молодая семья ищет того, кто подобрал их с дороги и увез на своем авто
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
04.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Бердске с грузовика сдуло ветром листы профнастила. Молодая семья ищет того, кто подобрал их с дороги и увез на своем авто

2:39:375/4/2021,Алина БуроваФото: pixabay
0

Как стало известно, настилы супруги уронили, когда везли их домой. По словам хозяев, из грузовика их сдуло ветром. "Видели как мужчина оперативно сгрузил их к себе в автомобиль и спокойно удалился. Верните пожалуйста!",- обратилась девушка к похитителю, надеясь на его порядочность. Что же произошло дальше?

Воры могут позариться на многое

Потеряла два листа профнастила молодая семья в поселке Боровом Бердска.

Как рассказали пользователи в социальных сетях, листы из грузовика сдуло ветром.

- Видели, как мужчина оперативно сгрузил их себе в автомобиль и спокойно удалился. Верните пожалуйста, будьте человеком! Надеюсь на вашу порядочность, - поделилась в социальных сетях Юля.

Бердчане оценили ситуацию двояко. Одни восприняли произошедшее с юмором, другие посчитали, что пара в произошедшем виновата сама, а третьи и вовсе: воспользовались известной фразой: "Что упало, то пропало".

Мнения людей

- Тут недавно коту кактусом вломили, а тут целых два профлиста, ещё и зелёных, наверное. Такое добро, чувак обтрухался пару раз от счастья, наверное. Каких вы "человеков" ещё ждёте? Забудьте,- высказался бердчанин Владимир.

- Кража, однако. В полицию надо обратиться,- посчитал Вадим.

- Хозяин добра видал "умыкновение", а это уже грабёж. Хотя, негодяй тоже должен был видеть, что хозяева добра его заметили,- высказал свое мнение Роман.

- Вы в школе не учились? Что с возу упало, то пропало. В полицию? Да вы совсем? На листах есть серийный номер с документом? Чем вы докажете, что именно эти листы покупали вы? В армии учат слову: упустил (заменено на синонимичное). Не украли, не потеряли, не отобрали - упустил. Неважно как это произошло. Я когда-то работал в "Бастионе" на доставке. У меня была ужасная загрузка и нужно было впихнуть невпихуемое. Упаковка утеплителя упала и тут же ее подхватили.  Её стоимость была, по-моему, 3,5 тысячи рублей что ли. Я развернулся и поехал покупать за свой счёт новую упаковку. Иначе помимо утеплителя я бы и доставку оплатил. Упустил я и платить мне - все справедливо. Досадно, но справедливо. Хотелось бы верить в человечность, но в регионах она все реже встречается, ибо там человек человеку волк,- ответил вышесказанным Макс.

- На "авито" посмотрите, там уже должно быть,- предположил Андрей.

- Крепить надо лучше, чтобы листы не разлетались,- отметил Олег.

Напомним, что верховный суд подтвердил, что брать чужие вещи считается воровством. Так, гражданским кодексом РФ ст. 227 установлено, что в случае находки потерянной или забытой вещи, нашедший незамедлительно должен сообщить об этом собственнику и возвратить найденную вещь.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
грабежворовствопрофнастилукрал профлистыупали листыукрал профнастилворишка в бердске
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вернет ли вор профлисты?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Бесплатное пиво за прививки от коронавируса раздадут в США
    2:20:44 5/4/2021
    Бесплатное пиво за прививки от коронавируса раздадут в США
    Нужно ли работать с 4 по 7 мая 2021 году? Что сказал Путин в указе
    2:20:13 5/4/2021
    Нужно ли работать с 4 по 7 мая 2021 году? Что сказал Путин в указе
    Блогер Виталий Выграновский умер после 40 дней голодовки
    2:06:09 5/4/2021
    Блогер Виталий Выграновский умер после 40 дней голодовки
    БердскНовый директор ГДК Бердска Елена Рущикова запретила парковку у памятника Ленину. Смотрите фото
    1:59:26 5/4/2021
    Новый директор ГДК Бердска Елена Рущикова запретила парковку у памятника Ленину. Смотрите фото
    Билл Гейтс разводится с женой Мелиндой
    1:32:56 5/4/2021
    Билл Гейтс разводится с женой Мелиндой
    БердскБазу отдыха с купеческим домом на берегу Обского моря под Бердском выставили на продажу за 200 млн рублей
    1:24:46 5/4/2021
    Базу отдыха с купеческим домом на берегу Обского моря под Бердском выставили на продажу за 200 млн рублей
    БердскВсе новые выплаты семьям 2021: Какие изменения внес Путин 2 мая по пособиям в 10 000 и 5650 рублей
    1:19:12 5/4/2021
    Все новые выплаты семьям 2021: Какие изменения внес Путин 2 мая по пособиям в 10 000 и 5650 рублей
    БердскСемь новых врачей принимают пациентов ЦГБ Бердска в 2021 году: И сколько новых медсестер, рассказала главврач Дробинская
    1:18:01 5/4/2021
    Семь новых врачей принимают пациентов ЦГБ Бердска в 2021 году: И сколько новых медсестер, рассказала главврач Дробинская
    БердскОбское море сбрасывает лёд и дарит жителям Бердска невероятной красоты космической пейзажи
    1:06:29 5/4/2021
    Обское море сбрасывает лёд и дарит жителям Бердска невероятной красоты космической пейзажи
    БердскРозыск: Опасного бомжа с арбалетом ищут полицейские на дачах под Бердском и Новосибирском
    1:00:15 5/4/2021
    Розыск: Опасного бомжа с арбалетом ищут полицейские на дачах под Бердском и Новосибирском