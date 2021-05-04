Как попасть в строй "Бессмертного полка" и пронести фото своего героя из Бердска, рассказываем
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Как попасть в строй "Бессмертного полка" и пронести фото своего героя из Бердска, рассказываем

3:45:595/4/2021Фото: pixabay.com
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Уже объявлена регистрации на виртуальное шествие. На регистрацию осталось 3 дня - она завершится 7 мая.

Жителей Бердска просят зарегистрироваться участия в онлайн-шествии «Бессмертный полк»

В Бердске объявлена регистрации на виртуальное шествие «Бессмертный полк». На регистрацию осталось 3 дня. она завершится 7 мая. В 2021 году по всей Новосибирской области шествие стартует 9 мая в 15.00 часов по местному времени. Чтобы пронести фотографию. своего дедушки или бабушки в виртуальном "Бессмертном полку", нужно подать заявку на сайте проекта «Бессмертный полк».

Принять участие в проекте можно и посредством ресурса «Банк Памяти» и мини-приложения «Бессмертный полк» в социальных сетях Одноклассники и ВКонтакте – они доступны в разделе приложений этих социальных сетей.

Сообщается, что всем желающих пройтись в "Бессмертном полку" онлайн заранее предупредят о времени прохождения их родного человека в строю. Трансляцию могут увидеть близкие или родные люди, ссылкой на шествие также можно будет поделиться.

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регистрациябессмертный полконлайн шествие
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