Водитель скорой помощи сбил насмерть пешехода на «трассе смерти»

В ночь на 4 мая на трассе Тюмень — Омск случилось ДТП со смертельным исходом. О трагедии в полицию сообщили очевидцы происшествия в 2:10 ночи. Стало известно, что 61-летний водитель скорой помощи двигался по трассе Тюмень — Омск из Омска в сторону Тюмени. В какой-то момент на 601 км автодороги выбежал пешеход. Он решил перейти дорогу в неположенном месте. Водитель "скорой" сбил мужчину. Он скончался прямо на месте ДТП. Полиция проводит проверку.
Ранее "Курьер. Среда. Бердск" сообщал, что в самом центре на Бердска, у дома №14 по ул. Первомайской, грузовая газель провалилась прямо на дороге. Как сообщают читатели "курьер. Среда. Бердск" и очевидцы происшествия, инцидент произошел 4 мая у магазина "Четыре Лапы".
- Зимой что-то рыли и закопали. Сейчас просело, - отмечает очевидец инцидента.