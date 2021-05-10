Пропавший омский министр рассказал, почему потерялся и что делал в лесу трое суток. Смотрите видео
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Пропавший омский министр рассказал, почему потерялся и что делал в лесу трое суток. Смотрите видео

11:02:545/10/2021Фото: Скриншот
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Мураховский поблагодарил всех, кто беспокоился и участвовал в поисках. Онпризнался, что лишь сегодня понял, «какая это огромная армия людей» и попросил прощения у искавших его людей.

Омский министр Мураховский объяснил, почему потерялся в лесу

Омский министр Александр Мураховский, который пропал без вести и провел в лесу трое суток, дал первое интервью после того, как нашелся. Минздрав Омской области опубликовал разговор с ним.

Мураховский заявил, что хорошо себя чувствует и уже завтра готов приступить к работе. У него спросили, как ему удалось выжить.

-Вы знаете, я считаю, что произошел несчастный случай: я не смог найти выход из леса. Искал выход к населенному пункту, можно сказать, почти трое суток, — ответил глава регионального минздрава.

Он поблагодарил всех, кто беспокоился и участвовал в поисках.  Мураховский признался, что лишь сегодня понял, «какая это огромная армия людей» и попросил прощения у искавших его людей в День Победы.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", министр потерялся 7 мая во время отдыха на охотничьей базе с бывшими коллегами и бизнесменами. Они поехали кататься на квадроциклах и потеряли друг друга. Оказалось, что Александр Мураховский заехал в непроходимые места, бросил транспорт и пошел пешком, надеясь выйти к людям. Так он блуждал почти трое суток.

Он провел одну  ночь под березой, подкрепился найденной в вагончике порцией лапши быстрого приготовления. В это время чиновника искала более 100 человек.

Напомним, что до назначения министром Мураховский возглавлял омскую больницу, куда привезли Алексея Навального с самолета, где ему стало плохо.

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