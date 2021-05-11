Лучшие новые открытки с Днем медсестры от дизайнера на 12 мая и прекрасные поздравления для СМС

У тебя сегодня праздник,
Начинается с утра,
Много теплых слов и разных,
Принимай скорей, сестра,
Быть всегда с больными рядом,
Это трудная стезя,
Ты поможешь, если надо,
А иначе ведь нельзя.
Пусть тебе все удается,
Все сбывается весной,
Пусть сегодня сердце бьется,
В такт с весенней кутерьмой
Теплотою рук согреешь,
Словом добрым оживишь,
И везде всегда поспеешь,
И улыбкой наградишь.
Дай-то, Бог, тебе веселья,
И любви и долгих лет,
И еще цветов весенних,
Самый радужный букет.
Вы словно Ангелы в белых халатах,
В глазах — лишь забота и доброта.
Ждут вашей помощи в каждой палате,
Профессия ваша судьбой вам дана!
И в день медсестры вам желаю
Терпения, счастья, здоровья и силы.
Пусть ценят вас, любят, за труд уважают,
А вы оставайтесь милы и красивы!
Медицинская сестра —
Не работа, а призванье.
Сколько же у вас добра
В сердцах, заботы и вниманья!
За труд нелегкий вам поклон
И от души благодаренье.
Желаем вам не знать тревог,
Пусть вам сопутствует везенье.
Пусть будет жизнь у вас светла,
Легка и сказочно красива,
Желаем счастья вам сполна,
Любви, здоровья, позитива!
Ты медицинская сестра,
Ты в этом деле мастерица,
Ведь тебя хвалят доктора,
А значит, повод есть гордиться!
Пускай растет твоя карьера,
А вместе с ней и капитал!
Будь самый лучшей, самой первой,
Ведь есть в тебе потенциал!
Источник: pozdravok.ru