Видео допроса казанского стрелка, расстрелявшего школьников и учителей, появилось в Сети: "Я всегда всех ненавидел"

11 мая после расстрела детей в гимназии в Казани задержали 19-летнего Ильназа Галявиева, который открыл стрельбу. Позже в Сети появилось видео его первого допроса. То, что он говорит, поражает.
«Я осознал, что я Бог. Просто осознал я это не сразу, месяца два назад. Летом во мне начал пробуждаться монстр. Я начал всех ненавидеть. Я всегда всех ненавидел. Еще больше начал ненавидеть», — прокричал подозреваемый.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 4 мая Галявиев, учащийся на четвертом курсе колледжа ТИСБИ (Татарский институт содействия бизнеса), создал приватный Telegram-канал, где 11 мая в 8.57 выложил свое фото в маске и сообщил о намерении «убить много людей». По информации "Известий, с февраля он обзванивал магазины и интересовался компонентами для снайперской винтовки, а с марта начал оформлять разрешение.
В апреле Галявиев был отчислен из колледжа из-за академической задолженности. Но в учебном заведении его назвали «тихим и неконфликтным», сообщает РИА Новости.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в разгар учебного дня 11 мая Галявиев проник в гимназию, где ранее учился, и открыл стрельбу. Его задержали сотрудники ФСБ. Следствие назначило психолого-психиатрическую экспертизу.
Как заявил президент Татарстана Рустам Минниханов, прибывший на место происшествия, погибли семь учащихся и педагог. 19 человек пострадали и доставлены в больницу с ранениями.
По поручению президента России Владимира Путина в Казань направлен борт МЧС России с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко, министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым, медиками, сотрудниками судебно-медицинской экспертизы и психологами.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовом убийстве.