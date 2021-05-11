Видео допроса казанского стрелка, расстрелявшего школьников и учителей, появилось в Сети: "Я всегда всех ненавидел"
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Видео допроса казанского стрелка, расстрелявшего школьников и учителей, появилось в Сети: "Я всегда всех ненавидел"

6:19:225/11/2021Фото: Скриншот
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Как заявил президент Татарстана Рустам Минниханов, прибывший на место происшествия, погибли семь учащихся и педагог. 19 человек пострадали и доставлены в больницу с ранениями.

В Сети появилось видео допроса устроившего стрельбу в школе в Казани

11 мая после расстрела детей в гимназии в Казани задержали  19-летнего Ильназа Галявиева, который открыл стрельбу. Позже в Сети появилось видео его первого допроса. То, что он говорит, поражает.

«Я осознал, что я Бог. Просто осознал я это не сразу, месяца два назад. Летом во мне начал пробуждаться монстр. Я начал всех ненавидеть. Я всегда всех ненавидел. Еще больше начал ненавидеть», — прокричал подозреваемый.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 4 мая Галявиев, учащийся на четвертом курсе колледжа ТИСБИ (Татарский институт содействия бизнеса), создал приватный Telegram-канал, где 11 мая в 8.57 выложил свое фото в маске и сообщил о намерении «убить много людей». По информации "Известий, с февраля он обзванивал магазины и интересовался компонентами для снайперской винтовки, а с марта начал оформлять разрешение.

В апреле Галявиев был отчислен из колледжа из-за академической задолженности. Но в учебном заведении его назвали «тихим и неконфликтным», сообщает РИА Новости.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в разгар учебного дня 11 мая Галявиев проник в гимназию, где ранее учился, и открыл стрельбу. Его задержали сотрудники ФСБ. Следствие назначило психолого-психиатрическую экспертизу.

Как заявил президент Татарстана Рустам Минниханов, прибывший на место происшествия, погибли семь учащихся и педагог. 19 человек пострадали и доставлены в больницу с ранениями.

По поручению президента России Владимира Путина в Казань направлен борт МЧС России с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко, министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым, медиками, сотрудниками судебно-медицинской экспертизы и психологами.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовом убийстве.

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