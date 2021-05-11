Кладбище Бердска в Радоницу-2021: Толпы горожан на 800 машинах принесли миллионы цветов на могилки родных в мертвую Пасху
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Кладбище Бердска в Радоницу-2021: Толпы горожан на 800 машинах принесли миллионы цветов на могилки родных в мертвую Пасху

5:29:275/11/2021,Маргарита МартыноваФото: Маргариты Мартыновой
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Выросли уже большие деревья на могилах. На лужайке на центральном входе обещают построить часовню. Вечный покой на кладбище.

Бердское кладбище в Радоницу 2021

11 мая 2021 россияне отмечают Радоницу. В родительский день бердчане едут на кладбище, чтобы убраться на могилах своих родных — собрать листву и убрать старые венки, помыть памятники. Людей, несмотря н6а рабочий день, приезжает очень много — на своих машинах, на такси, на городском автобусе. Сегодня, 11 мая 2021 года «Курьер. Среда. Бердск» побывал на городском кладбище.

Хочется сразу отметить организацию проезда на кладбище. И на въезде в 13 часов и на выезде около 14 часов пробок и затруднений при проезде не было. Организована парковка для машин. Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» капитан ГИБДД, дежуривший на повороте на парковку, в часы пик было на парковке около 800 машин.

- Представляете, если бы они стояли как обычно вдоль трассы на обочинах по такой жаре? Люди бы в обморок падали. К воротам пропускаем такси и транспорт, в котором едут инвалиды и очень пожилые люди. На парковку ставим машины, а вот наши законопослушные граждане ищут проезды в обход и въезжают на кладбище. Надо же на машине прямо к могиле подъехать. Но нормальных людей больше, спокойно ставят машины и проходят пешком. Здесь работаем с 7 утра. Сейчас уже проезд мы открыли, наплыва людей нет. Пик был с 10 до 13 часов,- рассказал капитан ГИБДД.

Когда мы разговаривали, рядом остановилась машина. Бердчанка привозила свою пожилую родственницу на кладбище, очень переживала, что будет как в прошлые годы беспорядок и хаос на подъезде к кладбищу, и придется с трудом добираться с плохо ходящей пожилой дамой до могил.
- Спасибо вам большое, что вы все организовали, что мы спокойно добрались, - бердчанка подошла и поклонилась офицеру. Молодой капитан растерялся от благодарности. Узнав, что я из «Курьер. Среда. Бердск», женщина попросила передать слова благодарности ГИБДД публично. Передаем.

Автобусы ходят часто, очередь на остановке небольшая. Когда мы приехали около 13 часов, люди уже уезжали домой. На остановке собралось человек 50-60. подъехало два автобуса — один за одним. Все люди уехали.

Мусор на территории складывают в кучи на аллеях. Мусора много, люди несут и несут. Смотритель кладбища говорит, что увозят мусор постоянно, что остался последний — люди заканчивают уборку. Дороги чистые, проход свободный. Машины лишние на дорогах кладбища в дни массовых посещений — очень много пешеходов на дорогах и аллеях, много пожилых людей. Люди идут с могил заплаканные. Мы стали свидетелями, как на могилу пришли пожилые муж и жена и с ними парень- подросток. Бабушка заплакала, запричитала еще по дороге: «Доченька моя, вот и мы» и пошла не глядя через проезжую аллею, прямо наперерез идущей машине. Водитель резко затормозил. После таких наблюдений начинаешь понимать запрет проезда машин на кладбище в Радоницу.

Могилы убраны, люди оставляют конфеты и стопки. Много забытых могил. Есть целые ряды могил, к которым никто не приходит уже не первый год. Некоторые убирают соседи. На некоторые, неубранные, кто-то положил печенье и конфеты, помянули так. По аллеям ходит семья цыган — мама и двое маленьких детей. Детям все люди дают конфеты, подают и деньги, мелочь. Священник служит панихиду на могилах, с ним две женщины поют. Выросли уже большие деревья на могилах. На лужайке на центральном входе обещают построить часовню. Вечный покой на кладбище.

Бердчанка, уезжая с кладбища, остановилась поблагодарить капитана ГИБДД за отличную организацию проезда в Радоницу 2021

Организована стоянка для машин, ГИБДД направляет машины на стоянку

Стоянка машин к 15 часам почти пустая, проезд открыт

На территорию кладбища можно въехать только если в машине инвалид или очень старый человек

Автобусы приходят один за одним, на площади дежурит полиция и ГИБДД

Экипажи полиции и ГИБДД наблюдают за порядком на центральном входе на кладбище Бердска

Цветов продают очень много в нескольких местах по всей дороге на кладбище

Цветы на Радоницу

Священник на кладбище совершает церковную панихиду и читает заупокойную молитву

На могилах убрано. Бердчане оставляют конфеты, печенья

Бердское кладбище в Радоницу 2021

Много безхозных могил на кладбище Бердска

Могилы давно забыты

Мусор собран в кучи и постоянно вывозится

Мусора очень много складируют на аллеях и вывозят

Здесь возможно будет часовня

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Радоницакладбищепоминальный день
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